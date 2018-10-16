Палаючі уламки та величезна вирва: з'явилось відео з місця падіння Су-27
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Величезна вирва та палаючі уламки - такі кадри зафільмовані на відео із місця падіння Су-27 у Вінницькій області, передає УНН.
У соцмережах з'явились кілька коротких роликів із місця падіння Су-27.
На кадрах видно, як на місці працюють рятувальники, уламки літака, а такаж величезну вирву.
Відзначимо, що версії падіння літака у ЗСУ наразі не називають.
Раніше у поліції повідомили, що місце авіакатастрофи Су-27 у Вінницькій області оточили близько 100 поліцейських. За інформацією правоохоронців, на місці працюють 20 слідчих.
Як повідомляв УНН, військовий літак Су-27 впав на Вінниччині.
За даними Генерального штабу ЗСУ, обоє пілотів, один з яких - офіцер повітряних сил Збройних Сил України, другий – військовослужбовець повітряних сил Національної гвардії США, загинули.
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