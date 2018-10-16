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Палаючі уламки та величезна вирва: з'явилось відео з місця падіння Су-27

Київ • УНН

 • 30026 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Величезна вирва та палаючі уламки - такі кадри зафільмовані на відео із місця падіння Су-27 у Вінницькій області, передає УНН.

У соцмережах з'явились кілька коротких роликів із місця падіння Су-27.

На кадрах видно, як на місці працюють рятувальники, уламки літака, а такаж величезну вирву.

Відзначимо, що версії падіння літака у ЗСУ наразі не називають.

Раніше у поліції повідомили, що місце авіакатастрофи Су-27 у Вінницькій області оточили близько 100 поліцейських. За інформацією правоохоронців, на місці працюють 20 слідчих.

Як повідомляв УНН, військовий літак Су-27 впав на Вінниччині.

За даними Генерального штабу ЗСУ, обоє пілотів, один з яких - офіцер повітряних сил Збройних Сил України, другий – військовослужбовець повітряних сил Національної гвардії США, загинули.

Військовою прокуратурою Вінницького гарнізону до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 416 Кримінального кодексу України, "Порушення правил польотів або підготовки до них". Проведення досудового розслідування доручено слідчим Управління національної поліції в Вінницькій області.

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