Горящие обломки и огромная воронка: появилось видео с места падения Су-27
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Огромная воронка и горящие обломки - такие кадры сняты на видео с места падения Су-27 в Винницкой области, передает УНН.
В соцсетях появились несколько коротких роликов с места падения Су-27.
На кадрах видно, как на месте работают спасатели, обломки самолета, а такая же огромную воронку.
Отметим, что версии падения самолета в ВСУ пока не называют.
Ранее в полиции сообщили, что место авиакатастрофы Су-27 в Винницкой области окружили около 100 полицейских. По информации правоохранителей, на месте работают 20 следователей.
Как сообщал УНН, военный самолет Су-27 упал в Винницкой области.
По данным Генерального штаба ВСУ, оба пилота, один из которых - офицер воздушных сил Вооруженных Сил Украины, второй - военнослужащий ВВС Национальной гвардии США, погибли.
Военной прокуратурой Винницкого гарнизона в ЕРДР внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 Уголовного кодекса Украины, "Нарушение правил полетов или подготовки к ним". Проведение досудебного расследования поручено следователям Управления национальной полиции в Винницкой области.