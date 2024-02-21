Стягивают резервы: оккупанты готовят новые места базирования ближе к линии фронта - Андрющенко
Киев • УНН
Советник городского головы Мариуполя сообщил, что российские оккупанты готовят новые базы ближе к линии фронта на основе наблюдений за повышенной военной активностью и передвижением техники в регионе.
Зафиксированы стремительные военные перемещения российских оккупантов в Мариупольском районе. Также увеличилось присутствие подразделений в лагерях для тренировок вдоль Азовского моря. Это свидетельствует о подготовке оккупантами новых мест базирования ближе к линии фронта, сообщил в среду советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.
Стремительная активизация в направлении Никольское - Малоянисоль / Никольское - Розовка и в направлении Донецка. Преимущественно БК и инженерная техника. Большое количество грузовиков, перевозящих отдельно бытовые вещи
Также, по его словам, увеличилось присутствие подразделений врага в лагерях для тренировок до почти максимального уровня вдоль Азовского моря.
"Почти рекордное количество с июня 2023 года. Новые отметки именно здесь. Следим", - указал Андрющенко.
Кроме того, Андрющенко отметил, что оккупанты не снизили активность своей авиации. Так именно КАБы запускают с севера Мариупольского района.
Также большое количество сожженной российской военной техники поставляется на ММК им. Ильича в пункты переработки на металлолом.
Мы в стадии не просто накопления, но стягивания резервов. Большое количество инженерных подразделений и грузовиков с хламом говорит о подготовке новых мест базирования ближе к линии фронта. Учитывая направления - в приоритете Запорожская область
Несмотря на удаленность фронта: Андрющенко сообщил о новой линии укреплений оккупантов16 февраля 2024, 06:49 • 29742 просмотра
Стягивают резервы: оккупанты готовят новые места базирования ближе к линии фронта - Андрющенко
Советник городского головы Мариуполя сообщил, что российские оккупанты готовят новые базы ближе к линии фронта на основе наблюдений за повышенной военной активностью и передвижением техники в регионе.
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