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Стягивают резервы: оккупанты готовят новые места базирования ближе к линии фронта - Андрющенко

Стягивают резервы: оккупанты готовят новые места базирования ближе к линии фронта - Андрющенко

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 07:50  •  5433 просмотра

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Советник городского головы Мариуполя сообщил, что российские оккупанты готовят новые базы ближе к линии фронта на основе наблюдений за повышенной военной активностью и передвижением техники в регионе.

Зафиксированы стремительные военные перемещения российских оккупантов в Мариупольском районе. Также увеличилось присутствие подразделений в лагерях для тренировок вдоль Азовского моря. Это свидетельствует о подготовке оккупантами новых мест базирования ближе к линии фронта,  сообщил в среду советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.

Стремительная активизация в направлении Никольское - Малоянисоль / Никольское - Розовка и в направлении Донецка. Преимущественно БК и инженерная техника. Большое количество грузовиков, перевозящих отдельно бытовые вещи

- написал Андрющенко в соцсетях.

Также, по его словам, увеличилось присутствие подразделений врага в лагерях для тренировок до почти максимального уровня вдоль Азовского моря. 

"Почти рекордное количество с июня 2023 года. Новые отметки именно здесь. Следим",  - указал Андрющенко. 

Кроме того, Андрющенко отметил, что оккупанты не снизили активность своей авиации.  Так именно КАБы запускают с севера Мариупольского района. 

Также большое количество сожженной российской военной техники поставляется на ММК им. Ильича в пункты переработки на металлолом. 

Мы в стадии не просто накопления, но стягивания резервов. Большое количество инженерных подразделений и грузовиков с хламом говорит о подготовке новых мест базирования ближе к линии фронта. Учитывая направления - в приоритете Запорожская область

- резюмировал Андрющенко.

Несмотря на удаленность фронта: Андрющенко сообщил о новой линии укреплений оккупантов16 февраля 2024, 06:49 • 29742 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
azovskoe-moreАзовское море
mariupolМариуполь
donetskДонецк
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
Стягують резерви: окупанти готують нові місця базування ближче до лінії фронту - Андрющенко
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Стягивают резервы: оккупанты готовят новые места базирования ближе к линии фронта - Андрющенко

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