Стягивают резервы: оккупанты готовят новые места базирования ближе к линии фронта - Андрющенко

Зафиксированы стремительные военные перемещения российских оккупантов в Мариупольском районе. Также увеличилось присутствие подразделений в лагерях для тренировок вдоль Азовского моря. Это свидетельствует о подготовке оккупантами новых мест базирования ближе к линии фронта, сообщил в среду советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.

Стремительная активизация в направлении Никольское - Малоянисоль / Никольское - Розовка и в направлении Донецка. Преимущественно БК и инженерная техника. Большое количество грузовиков, перевозящих отдельно бытовые вещи - написал Андрющенко в соцсетях.

Также, по его словам, увеличилось присутствие подразделений врага в лагерях для тренировок до почти максимального уровня вдоль Азовского моря.

"Почти рекордное количество с июня 2023 года. Новые отметки именно здесь. Следим", - указал Андрющенко.

Кроме того, Андрющенко отметил, что оккупанты не снизили активность своей авиации. Так именно КАБы запускают с севера Мариупольского района.

Также большое количество сожженной российской военной техники поставляется на ММК им. Ильича в пункты переработки на металлолом.

Мы в стадии не просто накопления, но стягивания резервов. Большое количество инженерных подразделений и грузовиков с хламом говорит о подготовке новых мест базирования ближе к линии фронта. Учитывая направления - в приоритете Запорожская область - резюмировал Андрющенко.

Несмотря на удаленность фронта: Андрющенко сообщил о новой линии укреплений оккупантов