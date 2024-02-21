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Стягують резерви: окупанти готують нові місця базування ближче до лінії фронту - Андрющенко

Стягують резерви: окупанти готують нові місця базування ближче до лінії фронту - Андрющенко

Київ • УНН

 • 28482 перегляди

Радник міського голови Маріуполя повідомив, що російські окупанти готують нові бази ближче до лінії фронту на основі спостережень за підвищеною військовою активністю та пересуванням техніки в регіоні.

Зафіксовано стрімкі військові переміщення російських окупантів у Маріупольському районі. Також збільшилась присутність підрозділів в таборах для тренувань вздовж Азовського моря. Це свідчить про підготовку окупантами нових місць базування ближче до лінії фронту,  повідомив у середу радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише УНН.

Стрімка активізація в напряму Нікольске - Малоянісоль / Нікольске - Розівка та в напрям Донецька. Переважно БК та інженерна техника. Велика кількість вантажівок, що перевозять окремо побутові речі

- написав Андрющенко у соцмережах.

Також, за його словами, збільшилась присутність підрозділів ворога в таборах для тренувань до майже максимального рівня вздовж Азовського моря. 

"Майже рекордна кількість з червня 2023 року. Нові позначки саме тут. Слідкуємо",  - вказав Андрющенко. 

Крім того, Андрющенко зауважив, що окупанти не знизили активність своєї авіації.  Так саме КАБи запускають з півночі Маріупольського району. 

Також велика кількість спаленої російської військової техніки постачається на ММК ім. Ілліча в пункти переробки на металобрухт. 

Ми в стадії не просто накопичення, але стягування резервівів. Велика кількість інженерних підрозділів та вантажівок з мотлохом каже про підготовку нових місць базування ближче до лінії фронту. З огляду на напрями - в пріоритеті Запорізька область

- резюмував Андрющенко.

Попри віддаленість фронту: Андрющенко повідомив про нову лінію укріплень окупантів16.02.24, 08:49 • 32371 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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