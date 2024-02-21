Стягують резерви: окупанти готують нові місця базування ближче до лінії фронту - Андрющенко

Зафіксовано стрімкі військові переміщення російських окупантів у Маріупольському районі. Також збільшилась присутність підрозділів в таборах для тренувань вздовж Азовського моря. Це свідчить про підготовку окупантами нових місць базування ближче до лінії фронту, повідомив у середу радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише УНН.

Стрімка активізація в напряму Нікольске - Малоянісоль / Нікольске - Розівка та в напрям Донецька. Переважно БК та інженерна техника. Велика кількість вантажівок, що перевозять окремо побутові речі

Також, за його словами, збільшилась присутність підрозділів ворога в таборах для тренувань до майже максимального рівня вздовж Азовського моря.

"Майже рекордна кількість з червня 2023 року. Нові позначки саме тут. Слідкуємо", - вказав Андрющенко.

Крім того, Андрющенко зауважив, що окупанти не знизили активність своєї авіації. Так саме КАБи запускають з півночі Маріупольського району.

Також велика кількість спаленої російської військової техніки постачається на ММК ім. Ілліча в пункти переробки на металобрухт.

Ми в стадії не просто накопичення, але стягування резервівів. Велика кількість інженерних підрозділів та вантажівок з мотлохом каже про підготовку нових місць базування ближче до лінії фронту. З огляду на напрями - в пріоритеті Запорізька область