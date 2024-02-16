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Попри віддаленість фронту: Андрющенко повідомив про нову лінію укріплень окупантів

Попри віддаленість фронту: Андрющенко повідомив про нову лінію укріплень окупантів

Київ • УНН

 • 32371 перегляди

За словами радника міського голови Маріуполя, росіяни будують нові укріплення від Нікольського в Маріупольському районі до Бердянська в Запорізькій області.

Російські окупанти побудували і продовжують зводити нову лінію укріплень від Нікольського у Маріупольському районі в бік Бердянська на Запоріжжі, повідомив у п'ятницю радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише УНН.

Деталі

"Нова лінія укріплень, яку побудували (та продовжують будувати) від Нікольського в напрям села Стародубівка та далі в бік Бердянська", - вказав Андрющенко у Telegram і показав відео.

З його слів, початок будівництва окупантом - через тиждень після відходу з Роботиного (Запорізька область) влітку. "До того тут нічого не було. Тепер - бачите самі. Незважаючи на "россия тут навсегда" та віддаленість фронту на 50-70 км вони риють та риють", - зазначив Андрющенко.

У районі Маріуполя фіксують вороже підкріплення, збільшення особового складу до 5 тисяч осіб - Андрющенко15.02.24, 10:00 • 23469 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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