Несмотря на удаленность фронта: Андрющенко сообщил о новой линии укреплений оккупантов

Российские оккупанты построили и продолжают возводить новую линию укреплений от Никольского в Мариупольском районе в сторону Бердянска на Запорожье, сообщил в пятницу советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.

Детали

"Новая линия укреплений, которую построили (и продолжают строить) от Никольского в направлении села Стародубовка и далее в сторону Бердянска", - указал Андрющенко в Telegram и показал видео.

По его словам, начало строительства оккупантом - через неделю после ухода из Роботино (Запорожская область) летом. "До того здесь ничего не было. Теперь - видите сами. Несмотря на "россия здесь навсегда" и удаленность фронта на 50-70 км они роют и роют", - отметил Андрющенко.

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