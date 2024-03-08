Студент из Оттавы зарезал 6 человек, в том числе 4 детей

В Канаде 19-летний молодой человек убил 6 человек, включая четырех детей. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В среду вечером в столице Канады Оттаве шестеро граждан из Шри-Ланки, были зарезаны ножом в доме.

Полиция подтвердила инцидент в четверг и заявила, что арестовала 19-летнего студента Фебрио Де-Зойса, которого обвиняют в шести убийствах первой степени и в покушении на убийство.

Среди погибших - 35-летняя женщина и ее дети в возрасте 7, 4, 2 и 2 месяца, а также 40-летний мужчина, который был знаком семьи. Отец семейства также получил ранения и находится в больнице.

Добавим

В Оттаве с миллионным населением в 2023 году произошло 14 убийств и 15 в 2022 году.

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