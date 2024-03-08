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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Канада значительно увеличит расходы на военную оборону страны - Билл Блэр

Канада значительно увеличит расходы на военную оборону страны - Билл Блэр

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 00:09  •  773 просмотра

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Министр обороны Канады Билл Блэр настаивал на значительном увеличении расходов на военные нужды страны, поскольку Канада, член НАТО, сейчас тратит на оборону менее 1,4% своего ВВП, не достигнув целевого показателя в 2%.

Министр обороны Канады настаивает увеличить расходы на военные нужды страны. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

На ежегодной Оттавской конференции по безопасности и обороне министр обороны Канады Билл Блэр выразил необходимость значительного увеличения расходов на военные нужды страны.

Канада должна и будет тратить больше на оборону

- заявил Билл Блэр.

Добавим

Канада, член-основатель Организации Североатлантического договора (НАТО), веками не достигает определенной цели в выделении 2% валового внутреннего продукта (ВВП) на нужды обороны.

Сейчас Канада тратит менее 1,4% своего ВВП в год на оборону.

Напомним

В прошлом месяце кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отметил, что он не будет готов гарантировать защиту союзников в НАТО, которые не вкладывают достаточно средств в развитие своих вооруженных сил.

Канада рассматривает возможность передачи Украине ракет CRV75 марта 2024, 03:06 • 103845 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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