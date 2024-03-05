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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Канада рассматривает возможность передачи Украине ракет CRV7

Канада рассматривает возможность передачи Украине ракет CRV7

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 03:06  •  1727 просмотра

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Канада рассматривает возможность передачи Украине ракет CRV7 для защиты от российского вторжения.

Канада вскоре примет решение о передаче ракет CRV7 Украине. Об этом сообщил министр обороны Канады Билла Блэра во время брифинга, пишет УНН.  

Детали

По словам Блэра, сейчас идет оценка возможности безопасной транспортировки ракет. Этот процесс ожидается завершить в течение нескольких следующих дней.

"Мы находимся в процессе проверки возможности безопасной транспортировки этих ракет. Как только мы определимся, что это возможно, что, надеюсь, произойдет в течение следующих нескольких дней, мы немедленно начнем процедуру их доставки в Украину", - отметил Блэр.

Дополнение

CRV7 - канадская неуправляемая авиационная ракета калибра 70 мм,  предназначенная для ударов по наземным целям.

Канада объявила о новых санкциях против россии из-за смерти Навального3 марта 2024, 14:38 • 29057 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
kanadaКанада
ukrainaУкраина
Канада розглядає можливість передачі Україні ракет CRV7
Canada considers transferring CRV7 missiles to Ukraine
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