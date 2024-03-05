Канада рассматривает возможность передачи Украине ракет CRV7

Канада вскоре примет решение о передаче ракет CRV7 Украине. Об этом сообщил министр обороны Канады Билла Блэра во время брифинга, пишет УНН.

Детали

По словам Блэра, сейчас идет оценка возможности безопасной транспортировки ракет. Этот процесс ожидается завершить в течение нескольких следующих дней.

"Мы находимся в процессе проверки возможности безопасной транспортировки этих ракет. Как только мы определимся, что это возможно, что, надеюсь, произойдет в течение следующих нескольких дней, мы немедленно начнем процедуру их доставки в Украину", - отметил Блэр.

Дополнение

CRV7 - канадская неуправляемая авиационная ракета калибра 70 мм, предназначенная для ударов по наземным целям.

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