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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 8006 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Канада розглядає можливість передачі Україні ракет CRV7

Київ • УНН

 • 104115 перегляди

Канада розглядає можливість передачі Україні ракет CRV7 для захисту від російського вторгнення.

Канада розглядає можливість передачі Україні ракет CRV7

Канада незабаром ухвалить рішення стосовно передачі ракет CRV7 Україні. Про це повідомив міністр оборони Канади Білла Блера під час брифінгу, пише УНН.  

Деталі

За словами Блера, зараз триває оцінка можливості безпечного транспортування ракет. Цей процес очікується завершити протягом кількох наступних днів.

"Ми знаходимося в процесі перевірки можливості безпечного транспортування цих ракет. Як тільки ми визначимося, що це можливо, що, сподіваюся, станеться протягом наступних кількох днів, ми негайно розпочнемо процедуру їх доставки до України", - зазначив Блер.

Доповнення

CRV7 — канадська некерована авіаційна ракета калібру 70 мм,  призначена для ударів по наземних цілях.

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Лілія Подоляк

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