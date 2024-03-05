Канада розглядає можливість передачі Україні ракет CRV7
Київ • УНН
Канада розглядає можливість передачі Україні ракет CRV7 для захисту від російського вторгнення.
Канада незабаром ухвалить рішення стосовно передачі ракет CRV7 Україні. Про це повідомив міністр оборони Канади Білла Блера під час брифінгу, пише УНН.
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За словами Блера, зараз триває оцінка можливості безпечного транспортування ракет. Цей процес очікується завершити протягом кількох наступних днів.
"Ми знаходимося в процесі перевірки можливості безпечного транспортування цих ракет. Як тільки ми визначимося, що це можливо, що, сподіваюся, станеться протягом наступних кількох днів, ми негайно розпочнемо процедуру їх доставки до України", - зазначив Блер.
Доповнення
CRV7 — канадська некерована авіаційна ракета калібру 70 мм, призначена для ударів по наземних цілях.
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