Канада значно збільшить витрати на військову оборону країни - Білл Блер
Київ • УНН
Міністр оборони Канади Білл Блер наполягав на значному збільшенні витрат на військові потреби країни, оскільки Канада, член НАТО, наразі витрачає на оборону менше 1,4% свого ВВП, не досягнувши цільового показника у 2%.
Міністр оборони Канади наполягає збільшити витрати на військові потреби країни. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
На щорічній Оттавській конференції з безпеки та оборони міністр оборони Канади Білл Блер висловив необхідність щодо значного збільшення витрат на військові потреби країни.
Канада повинна і буде витрачати більше на оборону
Додамо
Канада, член-засновник Організації Північноатлантичного договору (НАТО), століттями не досягає визначеної цілі у виділенні 2% валового внутрішнього продукту (ВВП) на потреби оборони.
Нині Канада витрачає менше 1,4% свого ВВП на рік на оборону.
Нагадаємо
Минулого місяця кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп зазначив, що він не буде готовий гарантувати захист союзників в НАТО, які не вкладають достатньо коштів у розвиток своїх збройних сил.
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