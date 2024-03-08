Студент з Оттави зарізав 6 людей, в тому числі 4 дітей
Київ • УНН
19-річний студент вбив 6 громадян Шрі-Ланки, в тому числі 4 дітей і 2 дорослих, у результаті ножового поранення в їхньому будинку в Оттаві, Канада.
У Канаді 19-річний молодик вбив 6 осіб, включаючи чотирьох дітей. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У середу ввечері в столиці Канади Оттаві шестеро громадян із Шрі-Ланки, були зарізані ножем у домі.
Поліція підтвердила інцидент у четвер та заявила, що арештувала 19-річного студента Фебріо Де-Зойса, якого звинувачують у шести вбивствах першого ступеня та в замаху на вбивство.
Серед загиблих - 35-річна жінка та її діти у віці 7, 4, 2 та 2 місяці, а також 40-річний чоловік, який був знайомий родини. Батько сімейства також отримав поранення і перебуває в лікарні.
Додамо
В Оттаві з мільйонним населенням у 2023 році сталося 14 вбивств і 15 у 2022 році.
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