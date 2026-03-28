Стрельба со взрывом посреди улицы в Одессе - полиция начала уголовное производство

Правоохранители начали уголовное производство по факту стрельбы и взрыва гранаты в Одессе. Предварительно, военнослужащий несколько раз выстрелил в воздух, а также совершил подрыв запала гранаты. Происшествие квалифицировано как хулиганство, сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Предварительно установлено, что правонарушитель - 22-летний военнослужащий - во время отпуска находился в Одессе. На улице возле арендованного жилья он несколько раз выстрелил в воздух, предварительно из стартового пистолета, а также совершил подрыв запала гранаты. Мотивы содеянного сейчас устанавливаются. Полицейские задержали злоумышленника в процессуальном порядке и изъяли у него пистолет с патронами и корпус гранаты, которые направлены на экспертизу - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали спецназовцы батальона полиции особого назначения и подразделения КОРД, патрульные полицейские, взрывотехники, криминалисты, следственно-оперативная группа.

По указанному факту в Единый реестр досудебных расследований следователи полиции внесли сведения по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет - сообщили в полиции.

