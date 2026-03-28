Стрілянина з вибухом посеред вулиці в Одесі - поліція розпочала кримінальне провадження

Фото: Національна поліція України

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом стрілянини та вибуху гранати в Одесі. Попередньо, військовослужбовець кілька разів вистрілив у повітря, а також здійснив підрив запалу гранати. Подію кваліфіковано як хуліганство, повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

Деталі

Попередньо встановлено, що правопорушник - 22-річний військовослужбовець - під час відпустки перебував в Одесі. На вулиці біля орендованого житла він кілька разів вистрілив у повітря, попередньо зі стартового пістолета, а також здійснив підрив запалу гранати. Мотиви скоєного нині встановлюються. Поліцейські затримали зловмисника в процесуальному порядку та вилучили у нього пістолет з набоями та корпус гранати, які скеровано на експертизу - йдеться у повідомленні.

На місці події працювали спецпризначенці батальйону поліції особливого призначення та підрозділу КОРД, патрульні поліцейські, вибухотехніки, криміналісти, слідчо-оперативна група.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі поліції внесли відомості за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років - повідомили у поліції.

Нагадаємо

