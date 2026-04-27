Стратегически у Украины должна быть своя антибаллистическая система - Зеленский

Киев • УНН

 • 564 просмотра

Президент заявил о необходимости создания собственной антибаллистической системы. Украина уже наладила массовое производство дронов и артиллерии.

Стратегически у Украины должна быть своя антибаллистическая система – собственная или с теми партнерами, сильными партнерами, которые реально готовы работать и которые понимают, что это за вызов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Мы активно ищем пути обеспечения антибаллистики и других средств ПВО против ракет. Вызовы понятны: война в Иране значительно усложняет поставки противоракет. Персональная ответственность и наших дипломатов, и военного командования по своей линии, и всех привлеченных правительственных чиновников за выполнение тех обещаний, которые партнеры уже дали 

- отметил Зеленский.

Президент добавил, что за прошедшую неделю мы получили три взноса в программу PURL – от трех стран Европы. В мае должны быть еще дополнительные взносы, Глава государства ожидает информацию от украинских послов, как они работают для этого. Украина работает и над альтернативами.

Долгосрочно, стратегически у Украины должна быть своя антибаллистическая система – наша собственная или с теми партнерами, сильными партнерами, которые реально готовы работать и которые понимают, что это за вызов. россия не сбавляет оборотов своей военной промышленности – только мы их сбавляем нашими украинскими дальнобойными санкциями. Мы активно работаем и с партнерами, чтобы и они всеми методами обрезали поставки компонентов и станков для производства оружия в россии. Но именно стратегически должна быть эта задача – своя антибаллистика 

- подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина уже достигла многого, "и то оружие, которое мы производим сейчас, то оружие, которое реально влияет на ситуацию на фронте, – его у нас раньше не было".

Сейчас мы его производим, и именно в тех объемах, которые нужны. Это и миллионы дронов для фронта, и наши дальнобойные дроны, и своя артиллерия, и свои снаряды, которые раньше не производились. Результатом оборонного развития Украины должен быть свой спектр ключевого оружия и соответствующие совместные производства, совместные программы с нашими партнерами 

- резюмировал Глава государства.

