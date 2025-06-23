Страны НАТО в этом году предоставят Украине военную помощь на сумму более 35 миллиардов евро - Рютте

Европейские и канадские союзники НАТО увеличили военную помощь Украине с 20 до более чем 35 миллиардов евро на текущий год. Поддержка Киева остается непоколебимой для стран-союзников на фоне войны, которую россия ведет при содействии КНДР, Ирана, Китая и беларуси. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции накануне саммита НАТО в Гааге, передает корреспондент УНН.

Рютте подчеркнул, что несмотря на стремление достичь мира, западные партнеры убеждены – Украине следует и впредь оказывать всю необходимую помощь, ведь россия "продолжает войну против Украины при поддержке Северной Кореи, Ирана, Китая и беларуси".

Наша поддержка Украины непоколебима и будет продолжаться. И я могу объявить, что сейчас есть новые оценки, которые показывают, что наши европейские и канадские союзники активизировались и уже обязались… там, где мы изначально могли бы объявить о 20 миллиардах в течение первых трех месяцев этого года. Теперь они предоставят Украине более 35 миллиардов евро дополнительной помощи в сфере безопасности на следующий год - заявил Марк Рютте на пресс-конференции Генсека НАТО.

По его словам, решение об увеличении финансовой поддержки было принято в течение нескольких последних месяцев и будет формально подтверждено в Гааге во время саммита.

Дополнение

В городе Гаага, Нидерланды, 24-25 июня состоится саммит стран Североатлантического Альянса, на котором ожидается, что государства-члены согласуют новый оборонный бюджет в размере 5% ВВП.