Країни НАТО цього року нададуть Україні військову допомогу на понад 35 мільярдів євро - Рютте

Європейські та канадські союзники НАТО збільшили військову допомогу Україні з 20 до понад 35 мільярдів євро на поточний рік. Підтримка Києва залишається непохитною для країн-союзників на тлі війни, яку росія веде за сприяння КНДР, Ірану, Китаю та білорусі. Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте на пресконференції напередодні саміту НАТО в Гаазі, передає кореспондент УНН.

Рютте наголосив, що попри прагнення досягти миру, західні партнери переконані - Україні слід і надалі надавати всю необхідну допомогу, адже росія "продовжує війну проти України за підтримки Північної Кореї, Ірану, Китаю і білорусі".

Наша підтримка України непохитна і буде продовжуватися. І я можу оголосити, що зараз є нові оцінки, які показують, що наші європейські та канадські союзники активізувалися та вже зобов'язалися… там, де ми спочатку могли б оголосити про 20 мільярдів протягом перших трьох місяців цього року. Тепер вони нададуть Україні понад 35 мільярдів євро додаткової допомоги у сфері безпеки на наступний рік - заявив Марк Рютте на пресконференції Генсека НАТО.

За його словами, рішення про збільшення фінансової підтримки було ухвалене протягом кількох останніх місяців і буде формально підтверджене в Гаазі під час саміту.

Доповнення

У місті Гаага, Нідерланди, 24-25 червня відбудеться саміт країн Північноатлантичного Альянсу, на якому очікується, що держави-члени узгодять новий оборонний бюджет у розмірі 5% ВВП.