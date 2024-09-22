Страна-террорист нанесла 367 ударов по Запорожской области

За последние сутки войска агрессора нанесли 367 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По информации, враг совершил 5 авиаударов по городам Запорожье, Наталовка, Орехов, Новодаровка и Темировка.

196 беспилотников различной модификации атаковали населенные пункты Гуляйполе, Новоданиловка, Новоандреевка, Роботино, Малая Токмачка, Левадное и Малиновка. Кроме этого, 5 обстрелов из РСЗО было осуществлено по Левадному, Новоданиловке и Новоандреевке.

161 артиллерийский обстрел пришелся на территории Гуляйполя, Новоданиловки, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного. В результате атак зафиксировано 8 случаев разрушений жилых домов и инфраструктурных объектов. По предварительным данным, среди мирных жителей пострадавших нет.

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