В Запорожье произошел взрыв в больнице, пострадал пациент

В палате городской больницы Запорожья произошел взрыв, в результате ранения получил. По предварительным данным, взорвался предмет среди вещей пострадавшего. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

20 сентября в 13:20 в Запорожское райуправление полиции поступило сообщение о взрыве в палате одного из отделений городской больницы. В результате происшествия травмировался 41-летний пациент. Ему оказывается медицинская помощь - говорится в сообщении.

По предварительной информации произошел взрыв предмета, который был среди вещей пострадавшего.

На месте работают взрывотехники и сотрудники территориального подразделения полиции.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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