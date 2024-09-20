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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Запорожье произошел взрыв в больнице, пострадал пациент

В Запорожье произошел взрыв в больнице, пострадал пациент

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20 сентября 2024, 12:50  •  2316 просмотра

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В палате городской больницы Запорожья произошел взрыв, в результате которого травмировался 41-летний пациент. По предварительным данным, взорвался предмет среди вещей пострадавшего. Полиция расследует обстоятельства происшествия.

В палате городской больницы Запорожья произошел взрыв, в результате ранения получил. По предварительным данным, взорвался предмет среди вещей пострадавшего. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

20 сентября в 13:20 в Запорожское райуправление полиции поступило сообщение о взрыве в палате одного из отделений городской больницы. В результате происшествия травмировался 41-летний пациент. Ему оказывается медицинская помощь

- говорится в сообщении. 

По предварительной информации произошел взрыв предмета, который был среди вещей пострадавшего.

На месте работают взрывотехники и сотрудники территориального подразделения полиции.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
zaporozheЗапорожье