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У Запоріжжі стався вибух у лікарні, постраждав пацієнт

У Запоріжжі стався вибух у лікарні, постраждав пацієнт

Київ • УНН

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У палаті міської лікарні Запоріжжя стався вибух, внаслідок якого травмувався 41-річний пацієнт. За попередніми даними, вибухнув предмет серед речей постраждалого. Поліція розслідує обставини події.

У палаті міської лікарні Запоріжжя стався вибух, внаслідок поранення отримав. За попередніми даними, вибухнув предмет серед речей постраждалого. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.

20 вересня о 13:20 до Запорізького райуправління поліції надійшло повідомлення про вибух у палаті одного з відділень міської лікарні. В результаті події травмувався 41-річний пацієнт. Йому надається медична допомога

- йдеться у повідомленні. 

За попередньою інформацією стався вибух предмета, який був серед речей постраждалого.

На місці працюють вибухотехніки та співробітники територіального підрозділу поліції.

Встановлюються обставини події.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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