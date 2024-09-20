У Запоріжжі стався вибух у лікарні, постраждав пацієнт
Київ • УНН
У палаті міської лікарні Запоріжжя стався вибух, внаслідок якого травмувався 41-річний пацієнт. За попередніми даними, вибухнув предмет серед речей постраждалого. Поліція розслідує обставини події.
У палаті міської лікарні Запоріжжя стався вибух, внаслідок поранення отримав. За попередніми даними, вибухнув предмет серед речей постраждалого. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
20 вересня о 13:20 до Запорізького райуправління поліції надійшло повідомлення про вибух у палаті одного з відділень міської лікарні. В результаті події травмувався 41-річний пацієнт. Йому надається медична допомога
За попередньою інформацією стався вибух предмета, який був серед речей постраждалого.
На місці працюють вибухотехніки та співробітники територіального підрозділу поліції.
Встановлюються обставини події.
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