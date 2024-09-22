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Країна-терорист завдала 367 ударів по Запорізькій області

Країна-терорист завдала 367 ударів по Запорізькій області

Київ • УНН

 • 39096 перегляди

Окупанти атакували 12 населених пунктів Запорізької області, використовуючи авіацію, безпілотники, РСЗВ та артилерію. Зафіксовано 8 випадків руйнувань, але серед мирних жителів постраждалих немає.

Упродовж останньої доби війська агресора завдали 367 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

За інформацією, ворог здійснив 5 авіаударів по містах Запоріжжя, Наталівка, Оріхів, Новодарівка та Темирівка.

196 безпілотників різної модифікації атакували населені пункти Гуляйполе, Новоданилівка, Новоандріївка, Роботине, Мала Токмачка, Левадне та Малинівка. Окрім цього, 5 обстрілів з РСЗВ було здійснено по Левадному, Новоданилівці та Новоандріївці.

161 артилерійський обстріл припав на території Гуляйполя, Новоданилівки, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного. Внаслідок атак зафіксовано 8 випадків руйнувань житлових будинків та інфраструктурних об'єктів. За попередніми даними, серед мирних жителів постраждалих немає.

У Запоріжжі стався вибух у лікарні, постраждав пацієнт20.09.24, 15:50 • 12684 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
ivan-fedorov-politykІван Федоров
huliaipoleГуляйполе
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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