"Стороннее вмешательство": Винницкий ТЦК опровергает сообщения о новых адресах приема граждан

Винницкий областной ТЦК и СП заявил, что не имеет никакого отношения к списку новых адресов для приема граждан, который ранее появился на их официальной странице в Facebook. В центре подчеркнули, что сообщение было отредактировано в результате постороннего вмешательства, пишет УНН.

Детали

Сегодня на странице Винницкого ТЦК появилось сообщение о приостановлении деятельности по основному адресу "учитывая напряженную ситуацию в стране". Также в публикации указали новые адреса для приема граждан, один из которых - областная больница.

Три часа назад на официальной странице Винницкого областного ТЦК и СП было опубликовано сообщение о функционировании территориального центра комплектования и социальной поддержки по юридическому адресу. Информация, изложенная в нем, была отредактирована в результате постороннего вмешательства - говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения жизни и здоровья гражданского населения личный состав Винницкого ОТЦК и СП рассредоточили, но мероприятия мобилизации продолжаются в соответствии с планом.

Прием граждан по медицинским, социальным и другим вопросам осуществляется в штатном режиме непрерывно. В то же время официально сообщаем, что к адресам приема граждан, предварительно указанным в соцсетях и медиа, Винницкий ОТЦК и СП никакого отношения не имеет - добавили в ТЦК.

Напомним

7 июля российские войска атаковали Харьков и Запорожье БпЛА. В результате ударов повреждено здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающая территория, а также территория вблизи Запорожского областного ТЦК и СП. Предварительно, ранен один военнослужащий в Запорожье и еще три человека в Харькове.