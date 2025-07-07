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"Стороннє втручання": Вінницький ТЦК спростовує повідомлення про нові адреси прийому громадян

Київ • УНН

 • 354 перегляди

Вінницький обласний ТЦК та СП заявив, що не має відношення до списку нових адрес для прийому громадян, який з'явився на їхній сторінці у Facebook. Допис було відредаговано внаслідок стороннього втручання, а мобілізаційні заходи тривають.

"Стороннє втручання": Вінницький ТЦК спростовує повідомлення про нові адреси прийому громадян

Вінницький обласний ТЦК та СП заявив, що не має жодного відношення до списку нових адрес для прийому громадян, який раніше з’явився на їхній офіційній сторінці у Facebook. У центрі підкреслили, що допис було відредаговано внаслідок стороннього втручання, пише УНН.

Деталі

Сьогодні на сторінці Вінницького ТЦК з'явилось повідомлення про призупинення діяльності за основною адресою "з огляду на напружену ситуацію в країні". Також у публікації вказали нові адреси для прийому громадян, одна з яких - обласна лікарня. 

Три години тому на офіційній сторінці Вінницького обласного ТЦК та СП було опубліковано допис щодо функціонування територіального центру комплектування та соціальної підтримки за юридичною адресою. Інформація, викладена в ньому, була відредагована внаслідок стороннього втручання

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що задля убезпечення життя і здоров'я цивільних громадян особовий склад Вінницького ОТЦК та СП розосередили, але заходи мобілізації тривають відповідно до плану.

Прийом громадян з медичних, соціальних та інших питань здійснюється в штатному режимі безперервно. Водночас офіційно повідомляємо, що до адрес прийому громадян, попередньо вказаних у соцмережах та медіа, Вінницький ОТЦК та СП жодного стосунку не має

- додали у ТЦК.

Нагадаємо

7 липня російські війська атакували Харків та Запоріжжя БпЛА. Внаслідок ударів пошкоджено будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також територію поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП. Попередньо, поранено одного військовослужбовця у Запоріжжі і ще трьох людей у Харкові.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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