Вінницький ТЦК призупиняє роботу за основною адресою на тлі ударів росії

Вінницький ТЦК повідомив, що призупиняє свою роботу за основною адресою "з огляду на напружену ситуацію та з метою убезпечити життя і здоровʼя громадян", пише УНН.

Шановні громадяни! З огляду на напружену ситуацію в країні та з метою убезпечення життя і здоров’я громадян Вінницький обласний ТЦК та СП наразі призупиняє свою діяльність за адресою вул. Данила Галицького, 31 - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прийом громадян щодо питань медичного забезпечення з 7 липня 2025 року буде здійснюватись на базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. Миколи Пирогова за адресою: вул. Пирогова, 46, четвертий поверх, поліклінічне відділення.

Також повідомляється, що прийом громадян щодо соціальних та інших питань відбуватиметься з 9 липня 2025 року на базі Центру надання адміністративних послуг "Прозорий офіс" за адресою: проспект Космонавтів, 30.

Нагадаємо

6 липня внаслідок атаки рф БпЛА по місту Кременчук, Полтавської області, сталось влучання в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП. Через атаку стались влучання ворожих БПЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч.