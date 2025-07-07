Вінницький ТЦК призупиняє роботу за основною адресою на тлі ударів росії
Київ • УНН
Вінницький обласний ТЦК та СП призупиняє діяльність за старою адресою. Прийом громадян з медичних питань переноситься до Вінницької обласної клінічної лікарні ім. Миколи Пирогова, а з соціальних – до ЦНАПу "Прозорий офіс".
Вінницький ТЦК повідомив, що призупиняє свою роботу за основною адресою "з огляду на напружену ситуацію та з метою убезпечити життя і здоровʼя громадян", пише УНН.
Шановні громадяни! З огляду на напружену ситуацію в країні та з метою убезпечення життя і здоров’я громадян Вінницький обласний ТЦК та СП наразі призупиняє свою діяльність за адресою вул. Данила Галицького, 31
Зазначається, що прийом громадян щодо питань медичного забезпечення з 7 липня 2025 року буде здійснюватись на базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. Миколи Пирогова за адресою: вул. Пирогова, 46, четвертий поверх, поліклінічне відділення.
Також повідомляється, що прийом громадян щодо соціальних та інших питань відбуватиметься з 9 липня 2025 року на базі Центру надання адміністративних послуг "Прозорий офіс" за адресою: проспект Космонавтів, 30.
Нагадаємо
6 липня внаслідок атаки рф БпЛА по місту Кременчук, Полтавської області, сталось влучання в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП. Через атаку стались влучання ворожих БПЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч.