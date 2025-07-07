Винницкий ТЦК приостанавливает работу по основному адресу на фоне ударов России

Винницкий ТЦК сообщил, что приостанавливает свою работу по основному адресу "учитывая напряженную ситуацию и с целью обезопасить жизнь и здоровье граждан", пишет УНН.

Уважаемые граждане! Учитывая напряженную ситуацию в стране и с целью обеспечения жизни и здоровья граждан Винницкий областной ТЦК и СП сейчас приостанавливает свою деятельность по адресу ул. Данила Галицкого, 31 - говорится в сообщении.

Отмечается, что прием граждан по вопросам медицинского обеспечения с 7 июля 2025 года будет осуществляться на базе Винницкой областной клинической больницы им. Николая Пирогова по адресу: ул. Пирогова, 46, четвертый этаж, поликлиническое отделение.

Также сообщается, что прием граждан по социальным и другим вопросам будет проходить с 9 июля 2025 года на базе Центра предоставления административных услуг "Прозрачный офис" по адресу: проспект Космонавтов, 30.

Напомним

6 июля в результате атаки РФ БПЛА по городу Кременчуг, Полтавской области, произошло попадание в здание Кременчугского районного ТЦК и СП. Из-за атаки произошли попадания вражеских БПЛА в здание Кременчугского районного ТЦК и СП, а также в жилой дом рядом.