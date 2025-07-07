Винницкий ТЦК приостанавливает работу по основному адресу на фоне ударов России

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
08:27 • 536 просмотра
Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
Эксклюзив
07:42 • 2302 просмотра
Демографический коллапс: как падение рождаемости подрывает экономику Украины - комментарий эксперта
Эксклюзив
07:09 • 9668 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
03:41 • 10553 просмотра
Украину накроет аномальная жара до +36 градусов
Эксклюзив
6 июля, 12:18 • 45030 просмотра
Атака на ТЦК в Кременчуге: спикер командования Сухопутных войск сообщил, есть ли пострадавшие
Эксклюзив
6 июля, 08:52 • 120446 просмотра
В Одесской области на стройке погиб нелегал
Эксклюзив
6 июля, 06:37 • 121981 просмотра
Как переход Урана в Близнецы повлияет на знаки Зодиака: астропрогноз на 7–13 июля
5 июля, 17:41 • 228252 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни
Эксклюзив
4 июля, 15:30 • 365000 просмотра
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
4 июля, 14:07 • 375120 просмотра
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
2.7м/с
42%
746мм
Популярные новости
В столице ПВО работает по российским дронам – КМВА6 июля, 22:56 • 20534 просмотра
"Он слетел с катушек, это смешно": Трамп публично посмеялся над Маском и высмеял его новую политическую партию03:03 • 18377 просмотра
Число пострадавших от атаки дронов в Харькове возросло до 13 человек03:46 • 20460 просмотра
В Харькове уже 20 пострадавших в результате утренней российской атаки04:27 • 10195 просмотра
В Харькове уже 27 пострадавших от утренней атаки рф: показали последствия05:19 • 7330 просмотра
публикации
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
Эксклюзив
07:09 • 9636 просмотра
В Техасе число погибших в результате мощного наводнения достигло 82 человек: в регион введена Национальная гвардия06:56 • 4235 просмотра
Сезон арбузов: когда ягоды становятся безопасными и максимально полезными
Эксклюзив
5 июля, 07:00 • 151108 просмотра
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
4 июля, 15:30 • 364981 просмотра
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Эксклюзив
4 июля, 14:07 • 375102 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Венедиктова Ирина Валентиновна
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Запорожская область
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 228246 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 78696 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 199646 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 225817 просмотра
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет2 июля, 14:57 • 194635 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Ракетная система С-300
Ракетная система С-400
9К720 Искандер
Су-34

Винницкий ТЦК приостанавливает работу по основному адресу на фоне ударов России

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Винницкий областной ТЦК и СП приостанавливает деятельность по старому адресу. Прием граждан по медицинским вопросам переносится в Винницкую областную клиническую больницу им. Николая Пирогова, а по социальным – в ЦПАУ "Прозрачный офис".

Винницкий ТЦК приостанавливает работу по основному адресу на фоне ударов России

Винницкий ТЦК сообщил, что приостанавливает свою работу по основному адресу "учитывая напряженную ситуацию и с целью обезопасить жизнь и здоровье граждан", пишет УНН.

Уважаемые граждане! Учитывая напряженную ситуацию в стране и с целью обеспечения жизни и здоровья граждан Винницкий областной ТЦК и СП сейчас приостанавливает свою деятельность по адресу ул. Данила Галицкого, 31

- говорится в сообщении.

Отмечается, что прием граждан по вопросам медицинского обеспечения с 7 июля 2025 года будет осуществляться на базе Винницкой областной клинической больницы им. Николая Пирогова по адресу: ул. Пирогова, 46, четвертый этаж, поликлиническое отделение.

Также сообщается, что прием граждан по социальным и другим вопросам будет проходить с 9 июля 2025 года на базе Центра предоставления административных услуг "Прозрачный офис" по адресу: проспект Космонавтов, 30.

Напомним

6 июля в результате атаки РФ БПЛА по городу Кременчуг, Полтавской области, произошло попадание в здание Кременчугского районного ТЦК и СП. Из-за атаки произошли попадания вражеских БПЛА в здание Кременчугского районного ТЦК и СП, а также в жилой дом рядом.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Общество
Винницкая область
Винница
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9