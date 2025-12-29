$41.930.00
01:10 • 7876 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
22:38 • 14550 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
22:22 • 14094 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 14760 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 27744 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 38911 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 30519 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 37941 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 43324 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 51620 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
Теги
Авторы
Столкновение вертолетов возле аэропорта в США: один пилот погиб, другой ранен

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В США 28 декабря столкнулись вертолеты вблизи муниципального аэропорта Хаммонтона. Один пилот погиб, другой получил тяжелые травмы.

Столкновение вертолетов возле аэропорта в США: один пилот погиб, другой ранен

В воскресенье, 28 декабря, в США произошло столкновение вертолетов: один пилот погиб, а другой получил тяжелые травмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC Philadelphia.

Детали

Столкновение произошло около 11:25 по местному времени неподалеку от муниципального аэропорта Хаммонтона. По данным полиции, столкновение, вероятно, произошло через минуту-две после начала полета.

В сети появилось видео последствий трагедии. Продолжается расследование всех обстоятельств.

Напомним

В воскресенье, 28 декабря в штате Оахака на юге Мексики сошел с рельсов поезд. Он перевозил по меньшей мере 250 человек: погибли 13 человек, еще 98 получили ранения, 36 получают медицинскую помощь.

Евгений Устименко

Новости МираПроисшествия
Мексика
Соединённые Штаты