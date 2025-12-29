Столкновение вертолетов возле аэропорта в США: один пилот погиб, другой ранен
Киев • УНН
В США 28 декабря столкнулись вертолеты вблизи муниципального аэропорта Хаммонтона. Один пилот погиб, другой получил тяжелые травмы.
В воскресенье, 28 декабря, в США произошло столкновение вертолетов: один пилот погиб, а другой получил тяжелые травмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC Philadelphia.
Детали
Столкновение произошло около 11:25 по местному времени неподалеку от муниципального аэропорта Хаммонтона. По данным полиции, столкновение, вероятно, произошло через минуту-две после начала полета.
В сети появилось видео последствий трагедии. Продолжается расследование всех обстоятельств.
Напомним
