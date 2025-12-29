Зіткнення гелікоптерів біля аеропорту в США: один пілот загинув, інший поранений

У неділю, 28 грудня, в США сталось зіткнення гвинтокрилів: один пілот загинув, а інший отримав важкі травми. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC Philadelphia.

Деталі

Зіткнення сталось близько 11:25 за місцевим часом неподалік від муніципального аеропорту Хаммонтона. За даними поліції, зіткнення, ймовірно, сталося через хвилину-дві після початку польоту.

У мережі з’явилось відео наслідків трагедії. Триває розслідування всіх обставин.

Нагадаємо

У неділю, 28 грудня в штаті Оахака на півдня Мексики зійшов з рейок потяг. Він перевозив щонайменше 250 чоловік: загинуло 13 людей, ще 98 отримали поранення, 36 отримують медичну допомогу.