Столичное метро возобновляет работу после тревоги: что происходит на станциях

ukenru
ЕС предлагает Украине собственную выгодную сделку по полезным ископаемым - Politico
07:49 • 18791 просмотра

ЕС предлагает Украине собственную выгодную сделку по полезным ископаемым - Politico

Эксклюзив
Почему новая одежда из магазина требует стирки - объяснение эксперта
06:30 • 62952 просмотра

Почему новая одежда из магазина требует стирки - объяснение эксперта

Эксклюзив
Вмешательство государства в фармацевтический рынок угрожает доступности лекарств - Мусий
05:50 • 78526 просмотра

Вмешательство государства в фармацевтический рынок угрожает доступности лекарств - Мусий

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине
24 февраля, 18:46 • 121166 просмотра

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп
24 февраля, 18:31 • 111661 просмотра

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

Эксклюзив
Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией
24 февраля, 16:40 • 108342 просмотра

Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине
24 февраля, 15:38 • 104782 просмотра

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский
24 февраля, 15:03 • 98000 просмотра

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта
24 февраля, 10:46 • 101157 просмотра

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых
24 февраля, 10:59 • 105515 просмотра

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Испания предоставит Украине миллиард евро: на что пойдут средства и что еще пообещали

Испания предоставит Украине миллиард евро: на что пойдут средства и что еще пообещали

24 февраля, 22:49 • 81764 просмотра
Зафиксировано движение дронов над Украиной: какие области под угрозой атаки

Зафиксировано движение дронов над Украиной: какие области под угрозой атаки

24 февраля, 23:16 • 76096 просмотра
На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях

На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях

03:20 • 70493 просмотра
Воздушные Силы: четыре стратегических бомбардировщика рф Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет

Воздушные Силы: четыре стратегических бомбардировщика рф Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет

03:29 • 73982 просмотра
Китай рассматривает радикальные изменения брачного возраста для преодоления демографического кризиса

Китай рассматривает радикальные изменения брачного возраста для преодоления демографического кризиса

03:55 • 64510 просмотра
публикации
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

06:48 • 51704 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 163408 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 243184 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 247217 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 222092 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

08:04 • 11860 просмотра
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

24 февраля, 09:30 • 122410 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

24 февраля, 06:50 • 138511 просмотра
Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

23 февраля, 18:58 • 118813 просмотра
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 169636 просмотра
Актуальное
Столичное метро возобновляет работу после тревоги: что происходит на станциях

Столичное метро возобновляет работу после тревоги: что происходит на станциях

Киев  •  УНН

 • 10870 просмотра

Read in English

Метрополитен Киева постепенно восстанавливает движение поездов после воздушной тревоги с интервалами 4-6 минут на разных линиях. На станциях наблюдаются скопления людей, метрополитен работает над нормализацией движения.

В Киеве метрополитен постепенно восстанавливает движение поездов после воздушной тревоги с интервалами 4-6 минут на разных линиях, подземка работает над нормализацией движения, проинформировали в КГГА на фоне сообщений в сети о скоплении людей на станциях, пишет УНН.

Детали

"После отбоя воздушной тревоги метрополитен работает в режиме перевозок, количество поездов на линиях постепенно увеличивается", - сообщили в КГГА.

Как сообщается, сразу интервалы на линиях составляли:

  • «красная» - 5 мин;
    • «синяя» - 4:30 мин;
      • «зеленая» - 6:00 мин.

        "Специалисты подземки заблаговременно разместили в тоннелях часть подвижного состава на всех линиях. На все три линии метро началась интенсивная выдача поездов из электродепо. Кроме того, осуществляется транзитная выдача поездов из электродепо к наиболее загруженным пассажирами станциям, чтобы обеспечить их перевозку", - сообщили в КГГА.

        Тем временем в сети сообщают о "коллапсе" из-за толп людей на станциях.

        Как отметили в КГГА, "коллектив метрополитена прилагает максимум усилий, чтобы оперативно восстановить нормальный график движения поездов, а также обеспечивать круглосуточную работу подземных станций в режиме укрытия".

        В метро Киева с сегодняшнего дня будет звучать ежедневная минута молчания19.02.25, 14:20 • 58704 просмотра

        Юлия Шрамко

        Юлия Шрамко

        ОбществоКиев
        kievКиев

        Обратиться по вопросам размещения рекламы