Столичное метро возобновляет работу после тревоги: что происходит на станциях
Киев • УНН
Метрополитен Киева постепенно восстанавливает движение поездов после воздушной тревоги с интервалами 4-6 минут на разных линиях. На станциях наблюдаются скопления людей, метрополитен работает над нормализацией движения.
В Киеве метрополитен постепенно восстанавливает движение поездов после воздушной тревоги с интервалами 4-6 минут на разных линиях, подземка работает над нормализацией движения, проинформировали в КГГА на фоне сообщений в сети о скоплении людей на станциях, пишет УНН.
Детали
"После отбоя воздушной тревоги метрополитен работает в режиме перевозок, количество поездов на линиях постепенно увеличивается", - сообщили в КГГА.
Как сообщается, сразу интервалы на линиях составляли:
- «красная» - 5 мин;
- «синяя» - 4:30 мин;
- «зеленая» - 6:00 мин.
"Специалисты подземки заблаговременно разместили в тоннелях часть подвижного состава на всех линиях. На все три линии метро началась интенсивная выдача поездов из электродепо. Кроме того, осуществляется транзитная выдача поездов из электродепо к наиболее загруженным пассажирами станциям, чтобы обеспечить их перевозку", - сообщили в КГГА.
Тем временем в сети сообщают о "коллапсе" из-за толп людей на станциях.
Как отметили в КГГА, "коллектив метрополитена прилагает максимум усилий, чтобы оперативно восстановить нормальный график движения поездов, а также обеспечивать круглосуточную работу подземных станций в режиме укрытия".
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