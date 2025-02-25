Столичне метро відновлює роботу після тривоги: що відбувається на станціях

У Києві метрополітен поступово відновлює рух поїздів після повітряної тривоги з інтервалами 4-6 хвилин на різних лініях, підземка працює над нормалізацією руху, поінформували у КМДА на тлі повідомлень у мережі про скупчення людей на станціях, пише УНН.

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"Після відбою повітряної тривоги метрополітен працює в режимі перевезень, кількість поїздів на лініях поступово збільшується", - повідомили у КМДА.

Як повідомляється, відразу інтервали на лініях становили:

"червона" – 5 хв;

"синя" – 4:30 хв;

"зелена" – 6:00 хв.

"Фахівці підземки завчасно розмістили в тунелях частину рухомого складу на всіх лініях. На всі три лінії метро розпочалась інтенсивна видача поїздів з електродепо. Крім того, здійснюється транзитна видача поїздів з електродепо до найбільш завантажених пасажирами станцій, щоб забезпечити їх перевезення", - повідомили у КМДА.

Тим часом у мережі повідомляють про "колапс" через нотовпи людей на станціях.

Як зазначили у КМДА, "колектив метрополітену докладає максимум зусиль, щоб оперативно відновити нормальний графік руху поїздів, а також забезпечувати цілодобову роботу підземних станцій у режимі укриття".

У метро Києва відсьогодні лунатиме щоденна хвилина мовчання