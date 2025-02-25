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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125059 перегляди

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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15 березня, 12:52 • 117787 перегляди

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Столичне метро відновлює роботу після тривоги: що відбувається на станціях

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Метрополітен Києва поступово відновлює рух поїздів після повітряної тривоги з інтервалами 4-6 хвилин на різних лініях. На станціях спостерігаються скупчення людей, метрополітен працює над нормалізацією руху.

У Києві метрополітен поступово відновлює рух поїздів після повітряної тривоги з інтервалами 4-6 хвилин на різних лініях, підземка працює над нормалізацією руху, поінформували у КМДА на тлі повідомлень у мережі про скупчення людей на станціях, пише УНН.

Деталі

"Після відбою повітряної тривоги метрополітен працює в режимі перевезень, кількість поїздів на лініях поступово збільшується", - повідомили у КМДА.

Як повідомляється, відразу інтервали на лініях становили:

  • "червона" – 5 хв;
    • "синя" – 4:30 хв;
      • "зелена" – 6:00 хв.

        "Фахівці підземки завчасно розмістили в тунелях частину рухомого складу на всіх лініях. На всі три лінії метро розпочалась інтенсивна видача поїздів з електродепо. Крім того, здійснюється транзитна видача поїздів з електродепо до найбільш завантажених пасажирами станцій, щоб забезпечити їх перевезення", - повідомили у КМДА.

        Тим часом у мережі повідомляють про "колапс" через нотовпи людей на станціях.

        Як зазначили у КМДА, "колектив метрополітену докладає максимум зусиль, щоб оперативно відновити нормальний графік руху поїздів, а також забезпечувати цілодобову роботу підземних станцій у режимі укриття".

        У метро Києва відсьогодні лунатиме щоденна хвилина мовчання19.02.25, 14:20 • 59334 перегляди

        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

        СуспільствоКиїв
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