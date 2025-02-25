Столичне метро відновлює роботу після тривоги: що відбувається на станціях
Київ • УНН
Метрополітен Києва поступово відновлює рух поїздів після повітряної тривоги з інтервалами 4-6 хвилин на різних лініях. На станціях спостерігаються скупчення людей, метрополітен працює над нормалізацією руху.
У Києві метрополітен поступово відновлює рух поїздів після повітряної тривоги з інтервалами 4-6 хвилин на різних лініях, підземка працює над нормалізацією руху, поінформували у КМДА на тлі повідомлень у мережі про скупчення людей на станціях, пише УНН.
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"Після відбою повітряної тривоги метрополітен працює в режимі перевезень, кількість поїздів на лініях поступово збільшується", - повідомили у КМДА.
Як повідомляється, відразу інтервали на лініях становили:
- "червона" – 5 хв;
- "синя" – 4:30 хв;
- "зелена" – 6:00 хв.
"Фахівці підземки завчасно розмістили в тунелях частину рухомого складу на всіх лініях. На всі три лінії метро розпочалась інтенсивна видача поїздів з електродепо. Крім того, здійснюється транзитна видача поїздів з електродепо до найбільш завантажених пасажирами станцій, щоб забезпечити їх перевезення", - повідомили у КМДА.
Тим часом у мережі повідомляють про "колапс" через нотовпи людей на станціях.
Як зазначили у КМДА, "колектив метрополітену докладає максимум зусиль, щоб оперативно відновити нормальний графік руху поїздів, а також забезпечувати цілодобову роботу підземних станцій у режимі укриття".
У метро Києва відсьогодні лунатиме щоденна хвилина мовчання19.02.25, 14:20 • 59334 перегляди