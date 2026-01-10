Столичное метро меняет график движения: время ожидания поезда 10-12 минут

В связи со сложной энергетической ситуацией в Киеве в метрополитене вынужденно уменьшено количество поездов на линиях. Время ожидания поезда на всех трех линиях составит 10–12 минут. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.

В КГГА отметили, что о стабилизации энергетической ситуации и возобновлении графиковых интервалов выходного дня - 5-6 минут, пассажиры будут оперативно проинформированы.

Напомним

В Киеве из-за остановки электротранспорта на левом и правом берегах запускают дублирующие автобусные маршруты. В частности, для дублирования Борщаговского скоростного трамвая организован автобусный маршрут № 3-Т, в то же время метро работает без изменений.