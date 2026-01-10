Столичное метро меняет график движения: время ожидания поезда 10-12 минут

$42.990.00
11:45 • 3276 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
08:55 • 10688 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
08:49 • 13451 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
08:27 • 12992 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 15952 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 24650 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 44590 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 36590 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 35766 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 29320 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Популярные новости
Комикс о Супермене, украденный у Николаса Кейджа, продан за рекордные $15 миллионов10 января, 04:40 • 16607 просмотра
Мексиканская нефть прибыла на Кубу вопреки давлению Вашингтона10 января, 05:29 • 34029 просмотра
В США готовятся к массовым протестам из-за убийства женщины агентами ICE10 января, 06:32 • 6300 просмотра
Очередной выпад против Украины: спикер парламента Чехии сделал еще одно резкое заявление в адрес Киева07:48 • 13210 просмотра
Киев и Киевская область возвращаются к стабилизационным графикам: специалистам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением10:56 • 5718 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 28003 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 74487 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 101969 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 74374 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 95873 просмотра
УНН Lite
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo13:08 • 326 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 65906 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 67824 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 88700 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 106839 просмотра
BFM TV

Столичное метро меняет график движения: время ожидания поезда 10-12 минут

Киев • УНН

 • 800 просмотра

Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве уменьшено количество поездов в метро. Время ожидания на всех линиях составит 10-12 минут.

Столичное метро меняет график движения: время ожидания поезда 10-12 минут

В связи со сложной энергетической ситуацией в Киеве в метрополитене вынужденно уменьшено количество поездов на линиях. Время ожидания поезда на всех трех линиях составит 10–12 минут. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН

В связи со сложной энергетической ситуацией в городе, вызванной вражескими российскими обстрелами, в Киевском метрополитене вынужденно уменьшено количество поездов на линиях. Сейчас время ожидания поезда на всех трех линиях составит 10–12 минут 

- говорится в сообщении. 

В КГГА отметили, что о стабилизации энергетической ситуации и возобновлении графиковых интервалов выходного дня - 5-6 минут, пассажиры будут оперативно проинформированы.

Напомним 

В Киеве из-за остановки электротранспорта на левом и правом берегах запускают дублирующие автобусные маршруты. В частности, для дублирования Борщаговского скоростного трамвая организован автобусный маршрут № 3-Т, в то же время метро работает без изменений.

Павел Башинский

ОбществоВойна в УкраинеКиев
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Киевская городская государственная администрация
Киев