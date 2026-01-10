$42.990.00
Столичне метро змінює графік руху: час очікування поїзда 10-12 хвилин

Київ • УНН

 • 412 перегляди

Через складну енергетичну ситуацію в Києві зменшено кількість поїздів у метро. Час очікування на всіх лініях становитиме 10-12 хвилин.

Столичне метро змінює графік руху: час очікування поїзда 10-12 хвилин

У зв’язку зі складною енергетичною ситуацією у Києві у метрополітені вимушено зменшено кількість поїздів на лініях. Час очікування поїзда на всіх трьох лініях становитиме 10–12 хвилин. Про це повідомили в КМДА, передає УНН

У зв’язку зі складною енергетичною ситуацією в місті, спричиненою ворожими російськими обстрілами, у Київському метрополітені вимушено зменшено кількість поїздів на лініях. Наразі час очікування поїзда на всіх трьох лініях становитиме 10–12 хвилин 

- йдеться в повідомленні. 

У КМДА зазначили, що про стабілізацію енергетичної ситуації та відновлення графікових інтервалів вихідного дня - 5-6 хвилин, пасажирів буде оперативно проінформовано.

Нагадаємо 

У Києві через зупинку електротранспорту на лівому та правому берегах запускають дублюючі автобусні маршрути. Зокрема, для дублювання Борщагівського швидкісного трамвая організовано автобусний маршрут № 3-Т, водночас метро працює без змін.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в УкраїніКиїв
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Київська міська державна адміністрація
Київ