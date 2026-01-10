Столичне метро змінює графік руху: час очікування поїзда 10-12 хвилин

У зв’язку зі складною енергетичною ситуацією у Києві у метрополітені вимушено зменшено кількість поїздів на лініях. Час очікування поїзда на всіх трьох лініях становитиме 10–12 хвилин. Про це повідомили в КМДА, передає УНН.

У КМДА зазначили, що про стабілізацію енергетичної ситуації та відновлення графікових інтервалів вихідного дня - 5-6 хвилин, пасажирів буде оперативно проінформовано.

Нагадаємо

У Києві через зупинку електротранспорту на лівому та правому берегах запускають дублюючі автобусні маршрути. Зокрема, для дублювання Борщагівського швидкісного трамвая організовано автобусний маршрут № 3-Т, водночас метро працює без змін.