Столичные аптеки зарабатывают на здоровье детей - мониторинг цен
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Стоимость одних и тех же лекарств в столичных аптеках существенно отличается. Об этом свидетельствуют данные портала tabletki.ua, передает УНН.
К примеру, журналисты УНН сравнили стоимость препарата "Смекта" в разных аптеках города Киева.
Оказалось, что популярный сорбент для лечения расстройств кишечника у детей (12 пакетиков по 3 гр.) обойдется украинцам от 107 до 168 грн.
Так, дешевле всего можно купить "Смекту" в аптеках "Пани Аптека" и "Здоровая Аптека" - от 107 грн. Немного дороже - в аптеке "Аптека Ласковая" (от 114 грн) и "Аптека Плюс" (от 115 грн).
Дороже всего продают "Смекту" в аптеке "Аптека-Маяк" - 12 пакетиков препарата дозировкой по 3 грамма обойдутся киевлянам от 121 до 168,2 грн.
Таким образом, стоимость "Смекты" в одних и тех же аптеках может отличаться на 57%.
Напомним, как сообщал УНН, украинские аптеки завышают стоимость "Валидола" в два раза.
В общем, по данным журналистского расследования, украинские аптеки сознательно завышают цены на лекарства в выходные дни.
Также аптеки злоупотребляют наценками на препараты в разгар различных эпидемий, констатирует руководитель Государственного фармакологического центра Минздрава Виктор Чумак.
В Верховной Раде, в свою очередь, заявили, что цены на лекарства для украинцев завышены еще и из-за монополизации рынка со стороны сетевых аптек.
С целью изменить ситуацию, в парламент был внесен законопроект №8591-д. Он предусматривает значительные ограничения для сетевого аптечного бизнеса и сейчас ожидает рассмотрения в сессионном зале.