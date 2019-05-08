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Українські аптеки завищують вартість “Валідолу” у два рази

Українські аптеки завищують вартість “Валідолу” у два рази

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Вартість одних і тих же ліків у вітчизняних аптеках відрізняється в рази. Про це свідчать дані порталу tabletki.ua, передає УНН.

Для прикладу, журналісти УНН порівняли вартість препарату “Валідол” в різних аптеках міста Києва.

Виявилося, що найпопулярніший і бюджетний сердечний знеболювальний засіб (за 10 таблеток по 60 мг) обійдеться українцям від 3,8 до 6,6 грн.

Так, найдешевше можна купити "Валідол" в аптеці “Ласкава” — від 3,6 грн. Трохи дорожче — в аптеці “Укр Фарм” (від 4,15 грн) та “Будьте здорові разом” (від 4,5 грн).

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Найдорожче продають "Валідол" мережеві аптеки “Аптекар” та “Віталюкс”. 10 таблеток препарату дозуванням 60 мг обійдуться киянам від 6,4 до 6,6 грн.

Таким чином, вартість валідолу в одних і тих же аптеках значно відрізняється.

Нагадаємо, як писав УНН, різниця вартості “корвалолу” в різних аптеках сягає 60%, а жарознижуючого “Нурофен” — 40%. 

За даними журналістського розслідування, українські аптеки свідомо завищують ціни на ліки у вихідні дні. 

Також аптеки зловживають націнками на препарати в розпал різних епідемій, констатує керівник Державного фармакологічного центру МОЗ Віктор Чумак.

У Верховній Раді, в свою чергу, заявили, що ціни на ліки для українців завищені ще й через монополізацію ринку з боку мережевих аптек.

З метою змінити ситуацію, в парламент був внесений законопроект № 8591-д. Він передбачає значні обмеження для мережевого аптечного бізнесу та нині очікує на розгляд у сесійній залі. 

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