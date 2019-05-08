Украинские аптеки завышают стоимость "Валидола" в два раза
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Стоимость одних и тех же лекарств в отечественных аптеках отличается в разы. Об этом свидетельствуют данные портала tabletki.ua, передает УНН.
Например, журналисты УНН сравнили стоимость препарата "Валидол" в разных аптеках города Киева.
Оказалось, что самое популярное и бюджетное сердечное обезболивающее средство (по 10 таблеток по 60 мг) обойдется украинцам от 3,8 до 6,6 грн.
Так, дешевле можно купить "Валидол" в аптеке "Ласковая" - от 3,6 грн. Немного дороже - в аптеке "Укр Фарм" (от 4,15 грн) и "Будьте здоровы вместе" (от 4,5 грн).
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Дороже всего продают "Валидол" сетевые аптеки "Аптекарь" и "Виталюкс". 10 таблеток препарата дозировкой 60 мг обойдутся киевлянам от 6,4 до 6,6 грн.
Таким образом, стоимость "Валидола" в одних и тех же аптеках значительно отличается.
Напомним, как писал УНН, разница стоимости "корвалола" в разных аптеках достигает 60%, а жаропонижающего "Нурофен" - 40%.
По данным журналистского расследования, украинские аптеки сознательно завышают цены на лекарства в выходные дни.
Также аптеки злоупотребляют наценками на препараты в разгар различных эпидемий, констатирует руководитель Государственного фармакологического центра МЗ Виктор Чумак.
В Верховной Раде, в свою очередь, заявили, что цены на лекарства для украинцев завышены еще и из-за монополизации рынка со стороны сетевых аптек.
С целью изменить ситуацию, в парламент был внесен законопроект № 8591-д. Он предусматривает значительные ограничения для сетевого аптечного бизнеса и сейчас ожидает рассмотрения в сессионном зале.