Столичні аптеки заробляють на здоров'ї дітей - моніторинг цін

Для прикладу, журналісти УНН порівняли вартість препарату “Смекта” в різних аптеках міста Києва.

Виявилося, що популярний сорбент для лікування розладів кишківника у дітей (12 пакетиків по 3 гр.) обійдеться українцям від 107 до 168 грн.

Так, найдешевше можна купити "Смекту" в аптеках “Пані Аптека” та "Здорова Аптека" — від 107 грн. Трохи дорожче — в аптеці "Аптека Ласкава" (від 114 грн) та “Аптека Плюс” (від 115 грн).

Найдорожче продають "Смекту" в аптеці “Аптека-Маяк” - 12 пакетиків препарату дозуванням по 3 грами обійдуться киянам від 121 до 168,2 грн.

Таким чином, вартість "Смекти" в одних і тих же аптеках може відрізнятися на 57%.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, українські аптеки завищують вартість “Валідолу” у два рази.

Загалом, за даними журналістського розслідування, українські аптеки свідомо завищують ціни на ліки у вихідні дні.

Також аптеки зловживають націнками на препарати в розпал різних епідемій, констатує керівник Державного фармакологічного центру МОЗ Віктор Чумак.

У Верховній Раді, своєю чергою, заявили, що ціни на ліки для українців завищені ще й через монополізацію ринку з боку мережевих аптек.

З метою змінити ситуацію, у парламент був внесений законопроект №8591-д. Він передбачає значні обмеження для мережевого аптечного бізнесу та нині очікує на розгляд у сесійній залі.