Стоимость домашней пасхи в 2026 году выросла на 12% - аналитики

Киев • УНН

 • 1766 просмотра

Приготовление трех-четырех пасок обойдется в 357 гривен из-за подорожания яиц и масла. Полная пасхальная корзина с кагором стоит 1387 гривен.

Приготовление домашней пасхи накануне Пасхи 2026 года подорожало на 12,2% по сравнению с прошлым годом – до 357,2 гривен за три-четыре штуки. Главным фактором стал рост цен на яично-молочную продукцию. Об этом сообщают аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса, передает УНН

Накануне Пасхи 2026 года украинский продуктовый рынок демонстрирует уверенный рост цен на ключевые праздничные атрибуты. Главными драйверами увеличения стоимости пасхальных продуктов в этом году стали яично-молочная продукция, сухофрукты и тепличные овощи 

- говорится в сообщении. 

Сообщается, что особое внимание традиционно привлекают цены на куриные яйца, которые за последний месяц в среднем выросли на 4% за десяток, достигнув отметки 86,4 гривен. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цена выросла на 13%.

Рост стоимости яично-молочной базы повлиял на нынешний "индекс пасхи": приготовление 3-4 средних пасок в домашних условиях по классическому рецепту обойдется в 357,2 гривен, что на 12,2% дороже, чем в прошлом году 

- сообщают аналитики. 

Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины24.03.26, 18:18 • 58665 просмотров

Наибольшее влияние на подорожание выпечки оказали изюм (+27% до 53,4 гривен за 200 г), сливочное масло (+13,1%, 138 гривен за 200 г) и молоко (+11,6%, 34 гривны за пол-литра). Сдержать увеличение себестоимости помогла дефляция в "сладкой" группе: сахар за год подешевел на 12,6%, ванилин – на 26,8% до 6,0 гривен, а сахарная пудра – на 2,5%, до 6,7 гривен.

Что касается нынешней стоимости пасхальной корзины, то бюджетный вариант, который включает пасху, десяток крашенок, соль, хрен и свечу, стоит в среднем 482 гривны – на 12,7% дороже, чем в 2025 году. Если добавить твердый сыр, колбасу и горчицу, корзина будет стоить 965 гривен (+13,8% к прошлому году). А максимальное наполнение с кагором, свежими огурцами, томатами и салом увеличит расходы до 1 387 гривен, что на 17% дороже, чем в прошлом году 

- добавляют аналитики. 

Также отмечается, что мясной рынок накануне праздников демонстрирует относительную стабилизацию без резких скачков. Традиционный для праздничного стола свиной ошеек прибавил 3% в цене за месяц и стоит на 7% больше, чем в прошлом году – 325 гривен/кг. Сало остается относительно стабильным: цена за месяц не изменилась (0%), но за год выросла на 15% до 274 гривен/кг.

Молочная продукция после длительного роста начинает формировать тенденцию к стабилизации. Ключевым фактором стало снижение закупочных цен на сырое молоко и вхождение в сезон пиковых надоев. Однако на эти изменения отреагировали преимущественно продукты с коротким сроком хранения, тогда как в категории продуктов длительного хранения (а это сливочное масло для пасхи и твердый сыр для корзины) ситуация инерционная: производители удерживают цены на высоком уровне, чтобы компенсировать предыдущие расходы на энергообеспечение. Именно они сейчас формируют основное инфляционное давление в молочной корзине. Цена на масло за последний месяц остановила рост и в среднем составляет 141 гривну/180 гр, но в годовых показателях прибавила 16%, твердый сыр также не изменился в цене за последний месяц, однако за год прибавил 13% и стоит 680 гривен/кг 

- добавили в УКАБ. 

Наибольший контраст покупатели заметят в отделе овощей. Те, кто захочет положить в праздничную корзину свежие огурцы или помидоры, заметят существенное изменение стоимости: огурцы подорожали на 147% за год (до 240 гривен/кг), а помидоры – на 90% (до 215 гривен/кг). Это объясняется высокими затратами на обогрев теплиц и логистику импорта. В то же время овощи открытого грунта прошлогоднего урожая переживают дефляцию: капуста, морковь и свекла за год подешевели на 84%, 74% и 75% соответственно.

В марте 2026 года мировые цены на продукты питания выросли на фоне войны на Ближнем Востоке, которая подтолкнула вверх цены на энергоносители и перевозки.

Павел Башинский

