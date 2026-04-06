Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
5м/с
67%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Блогери
Кетрін, принцеса Уельська
Вільям, принц Уельський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Одеса
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
Ліза Кудроу заявила що почувалася другорядною серед акторів "Друзів"PhotoVideo10:58 • 5412 перегляди
Pepsi припиняє спонсорство британського фестивалю, де Каньє Вест мав виступати хедлайнером5 квітня, 15:58 • 29624 перегляди
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 43942 перегляди
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна БалдоніPhoto4 квітня, 07:41 • 45008 перегляди
Кайлі Дженнер показала провокаційні образи для обкладинки Puss PussPhoto3 квітня, 09:23 • 56389 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Шахед-136
«Калібр» (сімейство ракет)

Вартість домашньої паски у 2026 році зросла на 12% - аналітики

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Приготування трьох-чотирьох пасок обійдеться у 357 гривень через подорожчання яєць та масла. Повний великодній кошик з кагором коштує 1387 гривень.

Вартість домашньої паски у 2026 році зросла на 12% - аналітики

Приготування домашньої паски напередодні Великодня 2026 року подорожчало на 12,2% порівняно з минулим роком – до 357,2 гривень за три-чотири штуки. Головним чинником стало зростання цін на яєчно-молочну продукцію. Про це повідомляють аналітики Українського клубу аграрного бізнесу, передає УНН

Напередодні Великодня 2026 року український продуктовий ринок демонструє впевнене зростання цін на ключові святкові атрибути. Головними драйверами збільшення вартості великодніх продуктів цьогоріч стали яєчно-молочна продукція, сухофрукти та тепличні овочі 

- йдеться у повідомленні. 

Повідомляється, що особливу увагу традиційно привертають ціни на курячі яйця, які за останній місяць у середньому зросли на 4% за десяток, досягнувши позначки 86,4 гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, ціна зросла на 13%.

Зростання вартості яєчно-молочної бази вплинуло на цьогорічний "індекс паски": приготування 3-4 середніх пасок в домашніх умовах за класичним рецептом обійдеться у 357,2 гривень, що на 12,2% дорожче, ніж минулого року 

- повідомляють аналітики. 

Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини24.03.26, 18:18 • 58665 переглядiв

Найбільший вплив на подорожчання випічки мали родзинки (+27% до 53,4 гривень за 200 г), вершкове масло (+13,1%, 138 гривень за 200 г) та молоко (+11,6%, 34 гривні за півлітра). Стримати збільшення собівартості допомогла дефляція у "солодкій" групі: цукор за рік подешевшав на 12,6%, ванілін – на 26,8% до 6,0 гривень, а цукрова пудра – на 2,5%, до 6,7 гривень.

Щодо цьогорічної вартості великоднього кошика, то бюджетний варіант, який включає паску, десяток крашанок, сіль, хрін і свічку, коштує в середньому 482 гривні – на 12,7% дорожче, ніж у 2025 році. Якщо додати твердий сир, ковбасу та гірчицю, кошик вартуватиме 965 гривень (+13,8% до минулого року). А максимальне наповнення з кагором, свіжими огірками, томатами та салом збільшить витрати до 1 387 гривень, що на 17% дорожче, ніж торік 

- додають аналітики. 

Також зазначається, що м’ясний ринок напередодні свят демонструє відносну стабілізацію без різких стрибків. Традиційний для святкового столу свинячий ошийок додав 3% в ціні за місяць і коштує на 7% більше, ніж торік – 325 гривень/кг. Сало залишається відносно стабільним: ціна за місяць не змінилася (0%), але за рік зросла на 15% до 274 гривень/кг.

Молочна продукція після тривалого зростання починає формувати тенденцію до стабілізації. Ключовим фактором стало зниження закупівельних цін на сире молоко та входження в сезон пікових надоїв. Проте на ці зміни відреагували переважно продукти з коротким терміном зберігання, натомість у категорії продуктів тривалого зберігання (а це вершкове масло для паски та твердий сир для кошика) ситуація інерційна: виробники утримують ціни на високому рівні, щоб компенсувати попередні витрати на енергозабезпечення. Саме вони зараз формують основний інфляційний тиск у молочному кошику. Ціна на масло за останній місяць зупинила зростання й в середньому становить 141 гривня/180 гр, але в річних показниках додала 16%, твердий сир також не змінився в ціні за останній місяць, проте за рік додав 13% і вартує 680 гривень/кг 

- додали в УКАБ. 

Найбільший контраст покупці помітять у відділі овочів. Ті, хто захоче покласти до святкового кошика свіжі огірки чи помідори, помітять суттєву зміну вартості: огірки подорожчали на 147% за рік (до 240 гривень/кг), а помідори – на 90% (до 215 гривень/кг). Це пояснюється високими витратами на обігрів теплиць та логістику імпорту. Водночас овочі відкритого ґрунту минулорічного врожаю переживають дефляцію: капуста, морква та буряк за рік здешевшали на 84%, 74% та 75% відповідно.

Нагадаємо 

У березні 2026 року світові ціни на продукти харчування зросли на тлі війни на Близькому Сході, яка підштовхнула вгору ціни на енергоносії та перевезення.

Павло Башинський

СуспільствоЕкономіка
Енергетика
Опалення
Тренд