Вартість домашньої паски у 2026 році зросла на 12% - аналітики

Приготування домашньої паски напередодні Великодня 2026 року подорожчало на 12,2% порівняно з минулим роком – до 357,2 гривень за три-чотири штуки. Головним чинником стало зростання цін на яєчно-молочну продукцію. Про це повідомляють аналітики Українського клубу аграрного бізнесу, передає УНН.

Напередодні Великодня 2026 року український продуктовий ринок демонструє впевнене зростання цін на ключові святкові атрибути. Головними драйверами збільшення вартості великодніх продуктів цьогоріч стали яєчно-молочна продукція, сухофрукти та тепличні овочі - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що особливу увагу традиційно привертають ціни на курячі яйця, які за останній місяць у середньому зросли на 4% за десяток, досягнувши позначки 86,4 гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, ціна зросла на 13%.

Зростання вартості яєчно-молочної бази вплинуло на цьогорічний "індекс паски": приготування 3-4 середніх пасок в домашніх умовах за класичним рецептом обійдеться у 357,2 гривень, що на 12,2% дорожче, ніж минулого року - повідомляють аналітики.

Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини

Найбільший вплив на подорожчання випічки мали родзинки (+27% до 53,4 гривень за 200 г), вершкове масло (+13,1%, 138 гривень за 200 г) та молоко (+11,6%, 34 гривні за півлітра). Стримати збільшення собівартості допомогла дефляція у "солодкій" групі: цукор за рік подешевшав на 12,6%, ванілін – на 26,8% до 6,0 гривень, а цукрова пудра – на 2,5%, до 6,7 гривень.

Щодо цьогорічної вартості великоднього кошика, то бюджетний варіант, який включає паску, десяток крашанок, сіль, хрін і свічку, коштує в середньому 482 гривні – на 12,7% дорожче, ніж у 2025 році. Якщо додати твердий сир, ковбасу та гірчицю, кошик вартуватиме 965 гривень (+13,8% до минулого року). А максимальне наповнення з кагором, свіжими огірками, томатами та салом збільшить витрати до 1 387 гривень, що на 17% дорожче, ніж торік - додають аналітики.

Також зазначається, що м’ясний ринок напередодні свят демонструє відносну стабілізацію без різких стрибків. Традиційний для святкового столу свинячий ошийок додав 3% в ціні за місяць і коштує на 7% більше, ніж торік – 325 гривень/кг. Сало залишається відносно стабільним: ціна за місяць не змінилася (0%), але за рік зросла на 15% до 274 гривень/кг.

Молочна продукція після тривалого зростання починає формувати тенденцію до стабілізації. Ключовим фактором стало зниження закупівельних цін на сире молоко та входження в сезон пікових надоїв. Проте на ці зміни відреагували переважно продукти з коротким терміном зберігання, натомість у категорії продуктів тривалого зберігання (а це вершкове масло для паски та твердий сир для кошика) ситуація інерційна: виробники утримують ціни на високому рівні, щоб компенсувати попередні витрати на енергозабезпечення. Саме вони зараз формують основний інфляційний тиск у молочному кошику. Ціна на масло за останній місяць зупинила зростання й в середньому становить 141 гривня/180 гр, але в річних показниках додала 16%, твердий сир також не змінився в ціні за останній місяць, проте за рік додав 13% і вартує 680 гривень/кг - додали в УКАБ.

Найбільший контраст покупці помітять у відділі овочів. Ті, хто захоче покласти до святкового кошика свіжі огірки чи помідори, помітять суттєву зміну вартості: огірки подорожчали на 147% за рік (до 240 гривень/кг), а помідори – на 90% (до 215 гривень/кг). Це пояснюється високими витратами на обігрів теплиць та логістику імпорту. Водночас овочі відкритого ґрунту минулорічного врожаю переживають дефляцію: капуста, морква та буряк за рік здешевшали на 84%, 74% та 75% відповідно.

Нагадаємо

У березні 2026 року світові ціни на продукти харчування зросли на тлі війни на Близькому Сході, яка підштовхнула вгору ціни на енергоносії та перевезення.