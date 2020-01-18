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Слежка за Йованович: в Конгрессе США опубликовали новые свидетельства Парнаса

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 января. УНН. Демократы Палаты представителей Конгресса США, в пятницу, накануне суда в Сенате, обнародовали новые документы соратника Руди Джулиани Льва Парнаса. В них говорится, в частности, о новой информации о слежке за бывшим послом США в Украине Марией Йованович и о дополнительных контактах между Парнасом и конгрессменом Девином Нунисом (представитель из Калифорнии). Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Слежка за Йованович: в Конгрессе США опубликовали новые свидетельства Парнаса

“Новые документы дополняют уже имеющийся массив обвинений и доказательств, которые на этой неделе поступили от украинского-американского бизнесмена Льва Парнаса”, — пишет издание.

На этой неделе демократы выпустили три комплекта документов Парнаса после того, как его адвокат предоставил материалы комитета в минувшие выходные, а сам Парнас дал телевизионные интервью CNN и MSNBC, в которых он обвинил Трампа и заявил, что все усилия в этих вопросах “направленные на 2020 год”, когда в ноябре должны пройти выборы президента США.

Новые документы включают скриншоты недатированных текстовых сообщений, демонстрирующих действия Роберта Хайда (кандидата в конгресс от республиканцев в Коннектикуте), сообщение с иностранным номером из Бельгии, в которых, судя по всему, речь идет о попытках слежения за Йованович. Хайд, похоже, делился с Парнасом скриншотами, в результате чего они оказались на телефоне последнего, который он затем передал следователям Палаты представителей.

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Среди документов предоставленных Парнасом фигурирует номер телефона с кодом Бельгии, который отправляет Хайду официальное фото Йованович. Бельгийский номер, личность которого неизвестна, пишет “Мои контакты проверяются”, добавляя: “Я дам вам адрес следующей неделе”.

В других текстах, бельгийский номер говорит Хайду: “Ничего не изменилось, она до сих пор не двигается, они проверят сегодня снова”, вскоре добавив, “Это подтверждает, что внутри мы имеем человека”. “У нее были посетители”, — написал бельгийский номер в другом сообщении.

В видеоролике, который был размещенном в пятницу в Twitter, Хайд уменьшил количество текстовых сообщений и повторил свои утверждения о том, что депутат Адам Шифф, который является председателем Комитета Палаты представителей по разведке Калифорнии, подставил его.

pic.twitter.com/RhidNMrOex

— HYDE for US Congress (@ rfhyde1) January 17, 2020

Это сообщение поступило после публикации предварительных документов, в которых Хайд писал Парнасу сообщения о возможном видеонаблюдении. Хайд, в свою очередь, отрицал ведения наблюдения за Йованович.

В новых документах также показаны связи между Парнасом и помощником Девина Нуньеса — Дереком Харви, в которых они организуют интервью с украинскими чиновниками встречи в гостинице “Trump International” в Вашингтоне, в том числе и с Джулиани.

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“Новые материалы еще больше втягивают конгрессмена и видного республиканца из Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Нуниса, в усилия Джулиани и его соратников вытеснить Йованович из Украины и в выкапывания грязи на политических соперников президента”, — пишет издание.

В прошлом месяце демократы из Разведывательного комитета Палаты представителей включили в отчет о расследовании импичмента запись телефонных разговоров, которыми обменивались Нуньес и Парнас с другими союзниками президента Дональда Трампа, а в среду Нуньес признался, что разговаривал по телефону с Парнасом, который стал ключевой фигурой в украинском скандале после того, как ранее заявил, что такой разговор был бы “очень маловероятным”.

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В свою очередь, в Белом доме считают, что обвинения в адрес Трампа могут нанести значительный ущерб стране. Сам Трамп недавно во время своего ответа на вопрос про Парнаса, который длился всего две минуты, 13 раз сказал, что не знает Льва Парнаса. Это произошло после того, как адвокат Джозеф Бонди, представляющий интересы американского бизнесмена украинского происхождения Льва Парнаса, опубликовал видеозапись, на которой его клиент в 2016 году общается в кругу с Трампом и Романом Насировым.

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