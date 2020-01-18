Стеження за Йованович: у Конгресі США опублікували нові свідчення Парнаса

“Нові документи доповнюють вже наявний масив звинувачень та доказів, які на цьому тижні надійшли від українсько-американського бізнесмена Льва Парнаса”, — пише видання.

На цьому тижні демократи випустили три комплекти документів Парнаса після того, як його адвокат надав матеріали комітету в минулі вихідні, а сам Парнас дав телевізійні інтерв’ю для CNN та MSNBC, в яких він звинуватив Трампа і заявив, що всі зусилля в цих питаннях “спрямовані на 2020 рік”, коли у листопаді мають пройти вибори президента США.

Нові документи включають скріншоти недатованих текстових повідомлень, що демонструють дії Роберта Хайда (кандидата в конгрес від республіканців в Коннектикуті), повідомлення з іноземним номером з Бельгії, в яких, судячи з усього, йдеться про спроби стеження за Йованович. Хайд, схоже, ділився з Парнасом скриншотами, в результаті чого вони опинилися на телефоні останнього, який він потім передав слідчим Палати представників.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стеження за Йованович: Аваков розповів, коли Україна та США створять спільну групу для розслідування

Серед документів наданих Парнасом фігурує номер телефону з кодом Бельгії, що відправляє Хайду офіційне фото Йованович. Бельгійський номер, особистість якого невідома, пише “Мої контакти перевіряються”, додаючи: “Я дам вам адресу наступного тижня”.

В інших текстах, бельгійський номер каже Хайду: “Нічого не змінилося, вона до цих пір не рухається, вони перевірять сьогодні знову”, незабаром додавши, “Це підтверджує, що всередині ми маємо людину”. “У неї були відвідувачі”, — написав бельгійський номер в іншому повідомленні.

У відеоролику, який був розміщеному в п’ятницю в Twitter, Хайд применшив кількість текстових повідомлень і повторив свої твердження про те, що депутат Адам Шифф, який є головою Комітету Палати представників з розвідки Каліфорнії, підставив його.

pic.twitter.com/RhidNMrOex

Це повідомлення надійшло після публікації попередніх документів, в яких Хайд писав Парнасу повідомлення про можливе відеоспостереження. Хайд, у свою чергу, заперечував ведення спостереження за Йованович.

У нових документах також показані зв’язку між Парнасом та помічником Девіна Нуньєса — Дереком Харві, в яких вони організовують інтерв’ю з українськими чиновниками зустрічі в готелі “Trump International” у Вашингтоні, в тому числі і з Джуліані.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна звернулась до ФБР через ймовірне стеження за послом Йованович

“Нові матеріали ще більше втягують конгресмена та видного республіканця з Комітету з питань розвідки Палати представників Нуніса, в зусилля Джуліані та його соратників витіснити Йованович з України та у викопування бруду на політичних суперників президента”, — пише видання.

Минулого місяця демократи з Розвідувального комітету Палати представників включили до звіту про розслідування імпічменту запис телефонних розмов, якими обмінювалися Нуньєс та Парнас з іншими союзниками президента Дональда Трампа, а у середу Нуньєс зізнався, що розмовляв по телефону з Парнасом, який став ключовою фігурою в українському скандалі, після того, як раніше заявив, що така розмова була б “дуже малоймовірною”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Держдепартамент розслідує можливу загрозу безпеці Йованович в Україні

У свою чергу, у Білому домі вважають, що звинувачення на адресу Трампа можуть завдати значної шкоди країні. Сам Трамп нещодавно під час промови, яка тривала всього дві хвилини, 13 разів сказав, що не знає Льва Парнаса. Це сталось після того, як адвокат Джозеф Бонді, який представляє інтереси американського бізнесмена українського походження Льва Парнаса, опублікував відеозапис, на якому його клієнт в 2016 році спілкується в колі з Трампом та Романом Насіровим.