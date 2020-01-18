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Держдепартамент розслідує можливу загрозу безпеці Йованович в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Держдепартамент зробить все необхідне для того, щоб з’ясувати, чи виникала загроза колишньому послу США в Україні Марі Йованович. Про це в п’ятницю в інтерв’ю радіостанції заявив держсекретар Майк Помпео, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

Держдепартамент розслідує можливу загрозу безпеці Йованович в Україні

Згідно з документами, опублікованими на цьому тижні, Лев Парнас, який народився в Україні громадянин США, допомагав Руді Джуліані, особистого юристу президента Дональда Трампа, розслідувати дії в Україні екс-віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера. Згідно з документами, Парнас брав участь в організації стеження за послом Йованович до того, як Трамп прийняв рішення про її відставку.

Помпео також заявив в інтерв’ю, що він ніколи не спілкувався і не зустрічався з Левом Парнасом.

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“Ми зробимо все, що необхідно, щоб оцінити, чи відбулося там щось... Я підозрюю, що багато з того, про що повідомлялося, в результаті виявиться невірним, але наше зобов’язання, мої зобов’язання в якості держсекретаря, полягають в тому, щоб ми провели оцінку та розслідування. Кожен раз, коли хтось вважає, що існує можливість загрози одному з наших співробітників, ми, звичайно, це робимо”, — заявив Помпео в інтерв’ю консервативному радіоведучому Тоні Кацу.

Під час надання свідчень в Конгресі, Йованович сказала про телефонний дзвінок з Вашингтон, який вона отримала, перебуваючи в Києві. За словами екс-посла, їй сказали, що вона негайно повинна повернутися в США через побоювання щодо її безпеки.

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“Ми в Держдепартаменті завжди робимо все можливе для того, щоб наші співробітники — не тільки посли, але вся команда в цілому — володіли відповідним рівнем безпеки”, — додав держсекретар.

“Ми робимо все можливе, щоб нікому не було заподіяно шкоду, чи йде мова про те, що відбувалося в нашому посольстві в Багдаді минулого тижня, або про роботу, яка велася в Києві всю весну минулого року, коли там перебувала посол Йованович, і в нашому посольстві в Києві навіть сьогодні”, — заявив Помпео.

Нагадаємо, Україна звернулась до ФБР через ймовірне стеження за послом Йованович.

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