Держдепартамент розслідує можливу загрозу безпеці Йованович в Україні

Згідно з документами, опублікованими на цьому тижні, Лев Парнас, який народився в Україні громадянин США, допомагав Руді Джуліані, особистого юристу президента Дональда Трампа, розслідувати дії в Україні екс-віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера. Згідно з документами, Парнас брав участь в організації стеження за послом Йованович до того, як Трамп прийняв рішення про її відставку.

Помпео також заявив в інтерв’ю, що він ніколи не спілкувався і не зустрічався з Левом Парнасом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Адвокат Парнаса опублікував відео, на якому Трамп зустрічався з його клієнтом

“Ми зробимо все, що необхідно, щоб оцінити, чи відбулося там щось... Я підозрюю, що багато з того, про що повідомлялося, в результаті виявиться невірним, але наше зобов’язання, мої зобов’язання в якості держсекретаря, полягають в тому, щоб ми провели оцінку та розслідування. Кожен раз, коли хтось вважає, що існує можливість загрози одному з наших співробітників, ми, звичайно, це робимо”, — заявив Помпео в інтерв’ю консервативному радіоведучому Тоні Кацу.

Під час надання свідчень в Конгресі, Йованович сказала про телефонний дзвінок з Вашингтон, який вона отримала, перебуваючи в Києві. За словами екс-посла, їй сказали, що вона негайно повинна повернутися в США через побоювання щодо її безпеки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стеження за Йованович: Аваков розповів, коли Україна та США створять спільну групу для розслідування

“Ми в Держдепартаменті завжди робимо все можливе для того, щоб наші співробітники — не тільки посли, але вся команда в цілому — володіли відповідним рівнем безпеки”, — додав держсекретар.

“Ми робимо все можливе, щоб нікому не було заподіяно шкоду, чи йде мова про те, що відбувалося в нашому посольстві в Багдаді минулого тижня, або про роботу, яка велася в Києві всю весну минулого року, коли там перебувала посол Йованович, і в нашому посольстві в Києві навіть сьогодні”, — заявив Помпео.

Нагадаємо, Україна звернулась до ФБР через ймовірне стеження за послом Йованович.