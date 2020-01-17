Трамп 13 разів за дві хвилини сказав, що не знає Льва Парнаса
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп кілька разів поспіль заявив, що не знав Льва Парнаса — нову ключову фігуру в розслідуванні щодо імпічменту, незважаючи на їхні спільні фото та відео, які раніше потрапили в мережу Інтернет, передає УНН з посиланням на The Independent.
“Я навіть не знаю, хто ця людина, крім того, що, я думаю, він відвідував збір коштів, тому я c ним сфотографувався”, — сказав президент.
Він додав, що робить тисячі фотографій з різними людьми весь час.
“Я його зовсім не знаю. Не знаю, хто він. Не знаю, звідки він. Нічого не знаю про нього. Я можу тільки сказати вам, що це великий обман ... Можливо, він хороша людина, а може і ні”, — додав Трамп.
Нагадаємо, раніше сьогодні адвокат Джозеф Бонді, який представляє інтереси американського бізнесмена українського походження Льва Парнаса, опублікував відеозапис, на якій його клієнт в 2016 році спілкується в колі з президентом США Дональдом Трампом та Романом Насіровим.