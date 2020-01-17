Трамп 13 раз за две минуты сказал, что не знает Льва Парнаса
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Президент США Дональд Трамп несколько раз заявил, что не знал Льва Парнаса — новую ключевую фигуру в расследовании по импичменту, несмотря на их совместные фото и видео, которые ранее попали в сеть Интернет, передает УНН со ссылкой на The Independent.
“Я даже не знаю, кто этот человек, кроме того, что, я думаю, он посещал сбор средств, поэтому я c ним сфотографировался”, — сказал президент.
Он добавил, что делает тысячи фотографий с разными людьми все время.
“Я его совсем не знаю. Не знаю, кто он. Не знаю, откуда он. Ничего не знаю о нем. Я могу только сказать вам, что это большой обман ... Возможно, он хороший человек, а может и нет”, — добавил Трамп.
Напомним, ранее сегодня адвокат Джозеф Бонди, представляющий интересы американского бизнесмена украинского происхождения Льва Парнаса, опубликовал видеозапись, на которой его клиент в 2016 году общается в кругу с президентом США Дональдом Трампом и Романом Насировым.