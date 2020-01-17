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Адвокат Парнаса опубликовал видео, на котором Трамп встречался с его клиентом

Киев • УНН

 • 20041 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Адвокат Джозеф Бонди, представляющий интересы американского бизнесмена украинского происхождения Льва Парнаса, опубликовал видеозапись, на которой его клиент в 2016 году общается в кругу с президентом США Дональдом Трампом и Романом Насировым. Такое видео Джозеф Бонди опубликовал на своей странице в Twitter, сообщает УНН.

Адвокат Парнаса опубликовал видео, на котором Трамп встречался с его клиентом

"Вот человек - "я его совсем не знаю, не знаю, откуда он, ничего о нем не знаю", а также Лев Парнас, и Роман Насиров, бывший глава Государственной фискальной службы Украины в Мар-а-Лаго в декабре 2016 года" , - написал Джозеф Бонди.

Из ролика невозможно разобрать, о чем они общаются, поскольку на него наложена музыка. Видео длится 14 секунд, на нем видно, как президент США Дональд Трамп общается с Львом Парнасом и Романом Насировым. Встреча проходила в декабре 2016 года, после победы республиканца на выборах, но до его инаугурации.

Дональд Трамп отрицает свое знакомство с Львом Парнасом, который, вероятно, выполнял в Украине поручение Рудольфа Джулиани. Сам Лев Парнас утверждал, что они знакомы.

Напомним, в октябре 2019 году арестовали двух помощников Рудольфа Джулиани, которые помогали оказывать давление на Украину - Льва Парнаса и Игоря Фрумана.

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения, в частности, в нарушениях в лоббистской деятельности. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Украине.

Также напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не верит заявлениям соратника личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани - Льва Парнаса относительно контактов между Вашингтоном и Киевом, которые и стали поводом для начала процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Here's the "I do not know him at all, do not know what he's about, do not know where he comes from, know nothing about him" guy, w Lev Parnas & Roman Nasirov, former head of Ukrainian Fiscal Service, at Mar-a-Lago 12/16. @POTUS . @realDonaldTrump @Acosta #LevRemembers #LetLevSpeak pic.twitter.com/5B5QY2DJEg

- Joseph A. Bondy (@josephabondy) 16 января 2020

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