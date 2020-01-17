Адвокат Парнаса опубликовал видео, на котором Трамп встречался с его клиентом

КИЕВ. 17 января. УНН. Адвокат Джозеф Бонди, представляющий интересы американского бизнесмена украинского происхождения Льва Парнаса, опубликовал видеозапись, на которой его клиент в 2016 году общается в кругу с президентом США Дональдом Трампом и Романом Насировым. Такое видео Джозеф Бонди опубликовал на своей странице в Twitter, сообщает УНН.