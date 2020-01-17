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Адвокат Парнаса опублікував відео, на якому Трамп зустрічався з його клієнтом

Київ • УНН

 • 20041 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Адвокат Джозеф Бонді, який представляє інтереси американського бізнесмена українського походження Льва Парнаса, опублікував відеозапис, на якому його клієнт у 2016 році спілкується у колі з президентом США Дональдом Трампом та Романом Насіровим. Таке відео Джозеф Бонді опублікував на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.

Адвокат Парнаса опублікував відео, на якому Трамп зустрічався з його клієнтом

"Ось людина - "я його зовсім не знаю, не знаю, звідки він, нічого про нього не знаю", а також Лев Парнас, і Роман Насіров, колишній глава Державної фіскальної служби України в Мар-а-Лаго в грудні 2016 року", - написав Джозеф Бонді.

З ролика неможливо розібрати, про що вони спілкуються, оскільки на нього накладена музика. Відео триває 14 секунд, на ньому видно, як президент США Дональд Трамп спілкується з Львом Парнасом і Романом Насіровим. Зустріч відбувалась в грудні 2016 року, після перемоги республіканця на виборах, але до його інавгурації.

Дональд Трамп заперечує своє знайомство з Львом Парнасом, який, ймовірно, виконував в Україні доручення Рудольфа Джуліані. Сам Лев Парнас стверджував, що вони знайомі.

Нагадаємо, у жовтні 2019 році заарештували двох помічників Рудольфа Джуліані, які допомагали чинити тиск на Україну – Льва Парнаса і Ігоря Фрумана.

Прокуратура Південного округу штату Нью-Йорк пред'явила їм і ще двом особам звинувачення, зокрема, в порушеннях в лобістській діяльності. Парнаса і Фрумана підозрюють у спробах домогтися відставки Марі Йованович з посади американського посла в Україні.

Також нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що не вірить заявам соратника особистого адвоката президента США Рудольфа Джуліані - Льва Парнаса стосовно контактів між Вашингтоном та Києвом, які й стали приводом для початку процедури імпічменту щодо президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Here’s the “I don’t know him at all, don’t know what he’s about, don’t know where he comes from, know nothing about him” guy, w Lev Parnas & Roman Nasirov, former head of Ukrainian Fiscal Service, at Mar-a-Lago 12/16. @POTUS .@realDonaldTrump @Acosta #LevRemembers #LetLevSpeak pic.twitter.com/5B5QY2DJEg

— Joseph A. Bondy (@josephabondy) 16 січня 2020 р.

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