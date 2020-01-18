Госдепартамент расследует возможную угрозу безопасности Йованович в Украине

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 33833 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 74689 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 120759 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 113379 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 64911 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72973 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186984 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150493 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158578 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138620 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
0м/с
55%
Популярные новости

Путь Украины в НАТО необратим, ничего не изменилось - Рютте

15 апреля, 17:44 • 6570 просмотра

У Android новая функция безопасности — заблокированные на 3 дня устройства будут перезагружаться сами

15 апреля, 17:46 • 6220 просмотра

"Miss Eco International-2025": Украину представит Елизавета Адамская в платье, украшенном цитатами из стихов

15 апреля, 17:55 • 7380 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 7314 просмотра

В Кракове украинец стал причиной масштабного ДТП: 19 пострадавших

15 апреля, 19:26 • 8538 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 120762 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 113381 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 88317 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 100275 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 130258 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 7486 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 11802 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 14434 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 17204 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 19149 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Госдепартамент расследует возможную угрозу безопасности Йованович в Украине

Киев • УНН

 • 12660 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Госдепартамент сделает все необходимое для того, чтобы выяснить, возникала ли угроза бывшему послу США в Украине Мари Йованович. Об этом в пятницу в интервью радиостанции заявил госсекретарь Майк Помпео, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Госдепартамент расследует возможную угрозу безопасности Йованович в Украине

Согласно документам, опубликованным на этой неделе, Лев Парнас, который родился в Украине гражданин США, помогал Руди Джулиани, личному юристу президента Дональда Трампа, расследовать действия в Украине экс-вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Согласно документам, Парнас участвовал в организации слежки за послом Йованович до того, как Трамп принял решение об ее отставке.

Помпео также заявил в интервью, что он никогда не общался и встречался с Львом Парнасом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Адвокат Парнаса опубликовал видео, на котором Трамп встречался с его клиентом

“Мы сделаем все, что необходимо, чтобы оценить, произошло ли там что-то ... Я подозреваю, что многое из того, о чем сообщалось, в результате окажется неверным, но наше обязательство, мои обязательства в качестве госсекретаря, заключаются в том, чтобы мы провели оценку и расследования. Каждый раз, когда кто-то считает, что существует возможность угрозы одному из наших сотрудников, мы, конечно, это делаем”, — заявил Помпео в интервью консервативному радиоведущему Тони Кацу.

Во время дачи показаний в Конгрессе, Йованович сказала о телефонном звонке из Вашингтон, который она получила, находясь в Киеве. По словам экс-посла, ей сказали, что она немедленно должна вернуться в США из-за опасений относительно ее безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Контроль Йованович: Аваков рассказал, когда Украина и США создадут совместную группу для расследования

“Мы в Госдепартаменте всегда делаем все возможное для того, чтобы наши сотрудники — не только послы, но вся команда в целом — владели соответствующим уровнем безопасности”, — добавил госсекретарь.

“Мы делаем все возможное, чтобы никому не был причинен вред, идет ли речь о том, что происходило в нашем посольстве в Багдаде на прошлой неделе, или о работе, которая велась в Киеве всю весну прошлого года, когда там находилась посол Йованович, и в нашем посольстве в Киеве даже сегодня”, — заявил Помпео.

Напомним, Украина обратилась в ФБР из-за вероятного слежения за послом Йованович.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$64.49
Bitcoin
$83,894.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,283.95
Ethereum
$1,597.35