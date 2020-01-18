Госдепартамент расследует возможную угрозу безопасности Йованович в Украине

Согласно документам, опубликованным на этой неделе, Лев Парнас, который родился в Украине гражданин США, помогал Руди Джулиани, личному юристу президента Дональда Трампа, расследовать действия в Украине экс-вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Согласно документам, Парнас участвовал в организации слежки за послом Йованович до того, как Трамп принял решение об ее отставке.

Помпео также заявил в интервью, что он никогда не общался и встречался с Львом Парнасом.

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“Мы сделаем все, что необходимо, чтобы оценить, произошло ли там что-то ... Я подозреваю, что многое из того, о чем сообщалось, в результате окажется неверным, но наше обязательство, мои обязательства в качестве госсекретаря, заключаются в том, чтобы мы провели оценку и расследования. Каждый раз, когда кто-то считает, что существует возможность угрозы одному из наших сотрудников, мы, конечно, это делаем”, — заявил Помпео в интервью консервативному радиоведущему Тони Кацу.

Во время дачи показаний в Конгрессе, Йованович сказала о телефонном звонке из Вашингтон, который она получила, находясь в Киеве. По словам экс-посла, ей сказали, что она немедленно должна вернуться в США из-за опасений относительно ее безопасности.

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“Мы в Госдепартаменте всегда делаем все возможное для того, чтобы наши сотрудники — не только послы, но вся команда в целом — владели соответствующим уровнем безопасности”, — добавил госсекретарь.

“Мы делаем все возможное, чтобы никому не был причинен вред, идет ли речь о том, что происходило в нашем посольстве в Багдаде на прошлой неделе, или о работе, которая велась в Киеве всю весну прошлого года, когда там находилась посол Йованович, и в нашем посольстве в Киеве даже сегодня”, — заявил Помпео.

Напомним, Украина обратилась в ФБР из-за вероятного слежения за послом Йованович.