Україна звернулась до ФБР через ймовірне стеження за послом Йованович
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Після публікації матеріалів про можливе незаконне стеження на території України за колишнім послом США в Україні Марі Йованович Міністерство внутрішніх справ звернулось до Федерального бюро Розслідувань (ФБР) з проханням надати інформацію. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МВС України, передає УНН.
“У МВС взяли до відома матеріали, опубліковані 14 січня, слідчими Палати Представників Конгресу США про можливе незаконне стеження на території України за колишнім послом США в Україні Марі Йованович... Відповідно до Меморандуму про взаємне співробітництво та обмін інформацією між МВС України та ФБР США,... МВС звернулося до ФБР з проханням надати усі матеріали та інформацію про осіб, які можуть бути причетні до цього можливого кримінального правопорушення”, — йдеться в повідомленні.
Крім того зазначається, що “міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запропонував американській стороні взяти участь у такому розслідуванні”.
“Україна очікує від Сполучених Штатів Америки реакції на звернення та розраховує на співробітництво”, — наголосили в міністерстві.
Нагадаємо, Комітет з розвідки Палати Представників цього тижня опублікував нотатки та інші документи, в яких міститься інформація про те, що, зокрема, під час каденції в Україні Посла США Марі Йованович, за нею начебто здійснювалося незаконне стеження та можливе втручання у роботу її електронних гаджетів на замовлення громадян США.