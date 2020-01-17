Стеження за Йованович: Аваков розповів, коли Україна та США створять спільну групу для розслідування

КИЇВ. 17 січня. УНН. Вже у понеділок МВС планує створити разом зі Службою дипломатичної безпеки при посольстві США в Україні спільну групу для розслідування можливого стеження за колишньою послом Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН із посиланням на Українську службу "Голосу Америки".