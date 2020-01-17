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Стеження за Йованович: Аваков розповів, коли Україна та США створять спільну групу для розслідування

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Вже у понеділок МВС планує створити разом зі Службою дипломатичної безпеки при посольстві США в Україні спільну групу для розслідування можливого стеження за колишньою послом Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН із посиланням на Українську службу "Голосу Америки".

Стеження за Йованович: Аваков розповів, коли Україна та США створять спільну групу для розслідування

"Сьогодні я спілкувався з кількома представниками дипломатичних кіл Сполучених Штатів Америки. Ми маємо спільну мету - захист прав людини та недопущення порушення законодавства України та норм Віденської конвенції про міжнародні зносини. Вже у понеділок ми плануємо створити зі Службою дипломатичної безпеки при посольстві США в Україні спільну групу для з'ясування усіх обставин та неупередженого розслідування цього інциденту", - заявив Аваков.

Як відомо, документи, надані американським бізнесменом Львом Парнасом до Конгресу США містять листування між Робертом Гайдом, американським політиком-республіканцем, та Парнасом про можливе спостереження за тогочасною послом США в Україні Марі Йованович.

У четвер у МВС заявили, що Національна поліція України розпочала кримінальні провадження за такими статтями Кримінального кодексу України: Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, та Незаконне збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації про особу, порушення недоторканості приватного життя.

"Україна очікує від Сполучених Штатів Америки на співробітництво у цьому питанні", - заявив Аваков з приводу запланованого розслідування.

Аваков також відзначив, що МВС "не може залишити без уваги та реакції інформацію опубліковану слідчими Палати Представників Конгресу США про можливі факти порушення законодавства нашої держави".

Відповідь МВС також відзначає, що МВС гарантує безпеку та недоторканість дипломатів будь-якої держави на території України.

Раніше оголошення МВС України про розслідування щодо можливого стеження за Йованович викликало велику увагу у США на тлі відсутності реакції правоохоронних органів Америки на інформацію щодо Йованович.

Нагадаємо, Комітет з розвідки Палати Представників цього тижня опублікував нотатки та інші документи, в яких міститься інформація про те, що, зокрема, під час каденції в Україні Посла США Марі Йованович, за нею начебто здійснювалося незаконне стеження та можливе втручання у роботу її електронних гаджетів на замовлення громадян США. 

Також повідомлялося, що після публікації матеріалів про можливе незаконне стеження на території України за колишнім послом США в Україні Марі Йованович Міністерство внутрішніх справ звернулось до Федерального бюро Розслідувань (ФБР) з проханням надати інформацію. 

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