Слежение за Йованович: Аваков рассказал, когда Украина и США создадут совместную группу для расследования

"Сегодня я общался с несколькими представителями дипломатических кругов Соединенных Штатов Америки. Мы имеем общую цель - защита прав человека и недопущение нарушения законодательства Украины и норм Венской конвенции о международных сношениях. Уже в понедельник мы планируем создать со Службой дипломатической безопасности при посольстве США в Украине общую группу для выяснения всех обстоятельств и беспристрастного расследования этого инцидента", - заявил Аваков.

Как известно, документы, предоставленные американским бизнесменом Львом Парнасом в Конгресс США содержат переписку между Робертом Хайдом, американским политиком-республиканцем, и Парнасом о возможном наблюдения за тогдашней послом США в Украине Мари Йованович.

В четверг в МВД заявили, что Национальная полиция Украина начала уголовные производства по таким статьям Уголовного кодекса Украины: Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, и Незаконный сбор, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни.

"Украина ожидает от Соединенных Штатов Америки сотрудничество в этом вопросе", - заявил Аваков по поводу запланированного расследования.

Аваков также отметил, что МВД "не может оставить без внимания и реакции информацию опубликованную следователями Палаты Представителей Конгресса США о возможных фактах нарушения законодательства нашего государства".

Ответ МВД также отмечает, что МВД гарантирует безопасность и неприкосновенность дипломатов любого государства на территории Украины.

Ранее объявление МВД Украины о расследовании относительно возможного слежения за Йованович вызвало большое внимание в США на фоне отсутствия реакции правоохранительных органов Америки на информацию о Йованович.

Напомним, Комитет по разведке Палаты представителей на этой неделе опубликовал заметки и другие документы, в которых содержится информация о том, что, в частности, во время каденции в Украине Посла США Мари Йованович, за ней вроде осуществлялось незаконное слежение и возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов по заказам граждан США.

Также сообщалось, что после публикации материалов о возможном незаконном слежении на территории Украины бывшим послом США в Украине Мари Йованович Министерство внутренних дел обратилось в Федеральное бюро расследований (ФБР) с просьбой предоставить информацию.