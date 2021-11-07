Степанов о кадровой политике в правительстве: это серьезный административный хаос

Цитата

“То, что мы видим сейчас — это серьезный административный хаос. Что вы хотите от человека, когда говорят, что в любой момент его могут уволить и он должен жить в страхе. О какой реализации и планах хотя бы на год может мечтать министр",- Рассказал Степанов.

Дополнение

Верховная Рада недавно уволила:

* Министра обороны Украины Андрея Тарана

* Вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского

* Вице-премьер-министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова

* Первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины Алексея Любченко

* Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского

Впоследствии парламент поддержал назначение новых членов Кабинета министров:

* Юлии Свириденко — на должность Первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины.

* Ирины Верещук — на должность вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

* Павла Рябикина - на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

* Алексея Резникова - на должность министра обороны.