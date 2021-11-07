Степанов о кадровой политике в правительстве: это серьезный административный хаос
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Бывший министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает кадровую политику в правительстве серьезным административным хаосом. Об этом в эфире программы "Высокое напряжение" заявил бывший министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передаетУНН.
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“То, что мы видим сейчас — это серьезный административный хаос. Что вы хотите от человека, когда говорят, что в любой момент его могут уволить и он должен жить в страхе. О какой реализации и планах хотя бы на год может мечтать министр",- Рассказал Степанов.
Дополнение
Верховная Рада недавно уволила:
* Министра обороны Украины Андрея Тарана
* Вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского
* Вице-премьер-министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова
* Первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины Алексея Любченко
* Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского
Впоследствии парламент поддержал назначение новых членов Кабинета министров:
* Юлии Свириденко — на должность Первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины.
* Ирины Верещук — на должность вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
* Павла Рябикина - на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
* Алексея Резникова - на должность министра обороны.