Рада призначила Олексія Резнікова на посаду міністра оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Верховна Рада підтримала подання Президента України про призначення Олексія Резнікова на посаду міністра оборони, передає кореспондент УНН.
Кандидатуру Резнікова підтримали 273 нардепів.
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У своєму виступі Резніков наголосив на важливості розбудови української армії на принципах поваги до військових. Щодо війни з Росією, то новопризначений міністр вважає, що Україна має дати комплексну та адаптивну відповідь.
"Ціна ескалації має бути неприйнятною для агресора, а вартість тимчасової окупації наших територій постійно зростати", - заявив Резніков з трибуни ВР.
Важливим аспектом Резніков вважає співпрацю Міністерства оборони та Міністерства стратегічної промисловості для забезпечення армії зброєю.
А також, за словами Резнікова, важливим аспектом має стати військова дипломатія, яку МОУ проводитиме спільно з МЗС.
Довідково
Олексій Резніков — український правник, був заступником голови Київської міської державної адміністрації з квітня 2016 року по вересень 2018 року, адвокат, Заслужений юрист України.
Резніков з вересня 2019 року був представником України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи. 4 березня 2020 року його було призначено на посаду віце-прем‘єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Нагадаємо, 3 листопада ВР підримала звільнення Тарана з посади міністра оброни. Таран був призначений на посаду Міністра оборони України 4 березня 2020 року.